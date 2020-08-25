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1歲女童困車內大哭兼嘔吐 美德州警察揮棍破窗成功救人

香港01 / 成依華
1歲女童困在車內，警方成功救出女童並解開鈕扣。圖／YouTube
1歲女童困在車內，警方成功救出女童並解開鈕扣。圖／YouTube

美國德州一名1歲女童8月21日遭遺留在母親的車內，當時天氣酷熱，女童大哭並嘔吐，幸好有一名警察前往現場後，用警棍打破車窗及救出女童，當地警局8月24日上傳救援片段，以此提醒居民永遠不要把幼童獨留在車廂內。

事發在德州市鎮鄧肯維爾（Duncanville），警方8月21日下午約5時接獲舉報指，有一名女童遭獨留在一架私家車內，警方派員前往現場。從警方之後上傳到社交網站的救援短片可見，警員抵達現場後先向總部要求派醫護到場，然後在小童父母不在場、車門上鎖的情況下，用警棍大力敲擊汽車前座的車窗多下，終於打破車窗，然後成功打開車門，救出在後座的女童。據警方所指，女童當時哭個不停、流大汗並嘔吐。

美國媒體報導，鄧肯維爾當天的氣溫為32攝氏度，車廂內溫度則會更高。警方提醒所有居民不要把幼童獨留在車廂內，以免發生不幸事件。按照紀錄，在過去的2年內，美國平均每年有逾50名小童在車廂內中暑而死。

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文章授權轉載自《香港01》

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