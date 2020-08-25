曾負責三屆大會 第一代韓裔任共和黨全代會CEO

2020年共和黨全代會24日起登場，今年擔任全代會主席兼執行長的李瑪西(Marcia Lee Kelly)是第一代韓裔移民，她在近30年的職業生涯中，服務過兩屆總統過渡團隊，自2008年起負責過三次共和黨全代會，以處事縝密著稱，同事評價她是「討人喜歡的軍士訓練官」(drill sergeant)。

李瑪西是韓裔移民之女，家中五個孩子的「老」，在加州橘郡拉古納尼格(Laguna Niguel)長大；接受今年全代會邀請之前，她在白宮任總統助理、白宮管理及行政辦公室主任，為川普總統提供運作支持(operational support)。

負責共和黨全代會之前，李瑪西也參與多項備受矚目的高規格活動，其職業生涯始於前紐約市長朱利安尼辦公室的特別活動主任，負責過統籌紐約洋基隊的遊行等。

早在2008年和2012年，李瑪西曾任共和黨全代會的戰略規畫顧問，因做事細緻、執行力高，在2016年成為擔任共和黨全代會運行主任(director of operations)的首位女性及首位亞裔；她還為了該工作，提前一年從加州搬到2016年全代會舉辦地所在的俄亥俄州克里夫蘭。

李瑪西說，作為首位負責該活動的女性及亞裔，能感受到自己的責任，「分量還是挺重的，我希望告訴大家，我能做得和男人一樣好」。

雖然見慣了大場面和大型活動組織策畫，李瑪西此次的挑戰稍有不同，受疫情影響，共和黨全代會的許多現場活動取消，轉向提前錄製和網路直播；她曾在出任2020黨代會主席時說，其團隊致力的全代會不僅要提名總統和副總統，也要為與會者留下一個難忘的經驗。