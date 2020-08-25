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看不到兼容並蓄 全代會成吃乾抹淨的川普個人秀

世界日報 / 華盛頓記者 張文馨

共和黨全代會本周登場，川普總統終於等到他的主場；但理應兼容並蓄，象徵團結的全代會，毫無意外地，徹頭徹尾被一向自戀的川普，搞成吃乾抹淨的個人實境秀，一開場就難看至極。

這場全代會的講者都是「川普們」，不是家人就是親信，同質性高不說，川普天天都搶著亮相，這場全代會凸顯了川普，卻也放大他可信度不足的缺點。

和前一周民主黨全代會相較，雖然老人居多，但至少都是曾任要職的美國政界人物；三位前總統加持，兩位前第一夫人也表現不俗，加上共和黨人士跨黨力挺，節奏分明地突出「反川普」論述外，也巧妙凸顯候選人白登與川普截然不同且較可信賴的人格特質。

川普陣營公布講者陣容後，親共和黨的福斯新聞直接定義為「12個川普們」：包括支持川普的州長、參議員和川普家人；被如此沆瀣一氣的詠嘆調轟炸四天，能有多少創意與新意？

川普從全代會提名投票開始，不只出現在全代會場，還乾脆就近在北卡和南卡兩州競選造勢，場場都要發表談話；第一天還沒到傍晚，川普累計公開談話時間，已超過一小時，直接擠壓黨內同志的表現空間，還有多少人記得副總統潘斯了什麼？

美國媒體對川普的好惡也充分展現在版面上；民主黨全代會雖然晚間9時才開始，主要電視台在全代會舉行期間，均從上午起就給予全天候的分析和訪問，到了晚間更是從電視到網路的全面直播，一氣呵成管道暢通。

反之，共和黨上午9時全代會開幕，黨代表正在唱名投票，川普立即上推特抱怨，CNN和MSNBC不轉播共和黨全代會；實際上，多家媒體都將重點擺在美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)出席聯邦眾議院監督暨改革委員會作證的新聞。

光是國內媒體對兩大政黨的待遇，就可嗅出川普個人與媒體之間的緊張關係。

另一個突出他個人風格的，就是黨綱與政見；共和黨內部共識難產因此決定不修改黨綱，沿用到2024年。

同一時間川普陣營丟出第二任期的政見，只有目標沒有做法；他一整天的密集談話中，也很少著墨，砲火仍集中在中國帶來新冠肺炎，和對手白登被左派綁架等老生常談。

雖然川普在共和黨內支持度極高，若只靠充滿個人風格的演講，刺激基本盤，不思進一步拓展選票，除非白登主動犯錯，否則要如2016年般扶搖直上逆轉，只怕前路多艱。

川普 共和黨 民主黨

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