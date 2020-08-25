共和黨代表大會造勢 川普家族總動員

為了力挺川普總統連任，川普家族從女兒到弟媳都將在共和黨代表大會上為川普演說！共和黨將於24日至27日在北卡羅萊納州的夏洛特舉辦為期4天的黨代表大會，川普於24日已接受提名，他將會在27日於白宮同步發表演說。期間，他的妻子梅蘭妮亞、女兒伊凡卡、長子小川普等人都將發表演說，盡全力為他爭取支持。

川普白宮同步演說

根據《英國廣播公司》報導，川普雖然是現任總統、理所當然的提名人，但是為了走完程序，共和黨代表大會於24日正式提名川普為共和黨總統候選人，而他也將在最後一天發表演說，不過他不會親臨現場，而是在白宮同步發表演說。

今年因為疫情影響，對手民主黨的黨代表大會直接取消現場造勢，但共和黨還是有一部份為現場舉辦，參與民眾必須戴口罩、維持社交距離，而且在入住旅館以前必須篩檢為陰性才能前往。4天晚上都會有川普家族的人員進行演說，首先由川普的長子小川普登場，他常常在媒體前為父親辯護。

主打種族多元拉選票

《福斯新聞網》提到，川普的妻子梅蘭妮亞、女兒伊凡卡、長子小川普等都將為川普進行演說，官員的部分則有國務卿龐培歐、參議院領袖麥康諾、副總統彭斯伉儷等人參與。另外，川普也邀請了在敘利亞陣亡的人質家屬、支持川普司法改革的領袖、駐聯合國前大使海莉等堅定支持川普的政治人物發表演說。

共和黨代表大會將於這4天的美東時間8點半到12點舉辦（台灣時間早上8點半至11點）。比起民主黨，共和黨找更多素人為他們發聲。像是面對種族遊行者威脅而持槍捍衛家園的麥肯錫夫妻，女兒在校園槍擊案過世的波拉克，也將在黨代表大會上，呼籲人們拿起武器捍衛所愛之人。

《福斯》也提到，民主黨代表大會想要主打種族的多元性爭取選票，但共和黨也在這場大會上，向外界展現屬於共和黨的多元性。像海莉就是印度籍移民，而共和黨唯一的黑人參議員史考特也會闡述川普對於少數民族的支持，並呼籲選民不要接受荒唐、混亂的民主黨總統候選人拜登。

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