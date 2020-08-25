黑人遭警開槍掀暴動 威州市長求助中央

美國黑人遭警方從背後行刑事開槍，引發群眾不滿暴動，州長要求中央介入派遣國民兵！威斯康辛州日前傳出警察槍殺黑人事件，且從影片中可看到該名黑人民眾並無抵抗，卻遭到警察從背後開槍，掀起當地暴動。民主黨籍的州長埃佛斯也緊急向共和黨中央政府求援，派遣國民兵維護秩序。

黑人遭警開槍惹議

根據《歐洲新聞台》報導，美國威斯康辛州一座城市基諾沙，日前一名警察取締黑人民眾時，從其背後連開數槍。旁人拍攝的影片廣為流傳，民眾群情激憤走上街頭抗議。

被連開數槍的29歲男子布雷克身受重傷正在醫院治療，影片顯示，當時他僅因不聽警察指令走向汽車駕駛座，即遭到數名警察中的一人從後拉扯衣服並連開數槍。人權律師克倫普表示，警察的行為非常不人道。布雷克的伴侶布克更指出，當時車上有3名孩童目睹這一切。

當地抗議者到處縱火、砸破建築物玻璃及投擲自製炸裂物，全城陷入暴動中，也使民主黨州長埃佛斯緊急向中央求援，並表示國民警衛隊將派125名成員到基諾沙，「負責保護基礎設施，並確保消防人員和其他政府部門人員的人身安全。」

兩黨政治角力

據《明星論壇報》報導，布雷克槍擊事件發生後，當地陷入動亂，社群軟體上顯示群眾聚集在街上並向警察大喊，有人向警官扔東西並破壞警車，警察則發射催淚瓦斯驅散人群。

黑人的命也是命運動發起者之一的路易斯表示，槍擊事件是政府部門必須審慎檢視警察部門預算的最鮮明案例。「沒有任何訓練會告訴警官要在孩子面前開槍，從背後射擊7次更是一種錯誤。」民主黨總統候選人拜登則登高一呼，「政府須徹查，開槍的警察也該對此負責。」以防共和黨的川普靠此事件得利。

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