小唐納川普覺得他老爸會輸掉11月大選！

紐約時報24日報導，美國總統川普的競選團隊有一種頑強不屈的樂觀氣氛，認為基於經驗，川普能贏得連任，因為2016年的情況比現在更不利，但川普的長子小唐納川普（ Donald Trump Jr）很憂心。

一位經常接觸小唐納和其他競選團隊成員的保守派活動人士說：「小唐納是唯一認為他們會敗選的人。他會說，『兄弟，我們要輸了，我們輸了會傷得很重』。」

小唐納最大的憂慮顯然是，若他父親未保住大位，各地調查川普集團（Trump Orgnization）的檢察官會摩拳擦掌等著起訴川普、他的家人和他的政治盟友。小唐納跟這位保守派人士說，他不認為川普和拜登政府之間會有「和平轉移」，民主黨人計劃「圍剿犯人」。

但小唐納的發言人蘇拉比恩（Andy Surabian）說：「100%不正確。小唐納不擔心這些事。」