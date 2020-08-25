聽新聞
test
0:00 / 0:00
小唐納川普覺得他老爸會輸掉11月大選！
紐約時報24日報導，美國總統川普的競選團隊有一種頑強不屈的樂觀氣氛，認為基於經驗，川普能贏得連任，因為2016年的情況比現在更不利，但川普的長子小唐納川普（ Donald Trump Jr）很憂心。
一位經常接觸小唐納和其他競選團隊成員的保守派活動人士說：「小唐納是唯一認為他們會敗選的人。他會說，『兄弟，我們要輸了，我們輸了會傷得很重』。」
小唐納最大的憂慮顯然是，若他父親未保住大位，各地調查川普集團（Trump Orgnization）的檢察官會摩拳擦掌等著起訴川普、他的家人和他的政治盟友。小唐納跟這位保守派人士說，他不認為川普和拜登政府之間會有「和平轉移」，民主黨人計劃「圍剿犯人」。
但小唐納的發言人蘇拉比恩（Andy Surabian）說：「100%不正確。小唐納不擔心這些事。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言