美共和黨全代會 小川普批拜登「華府的尼斯湖水怪」

美國共和黨全代會24日在華府的梅隆禮堂（Andrew Mellon Auditorium）舉行，美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）指川普致力於「美國優先」，民主黨只會抨擊，她說，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和社會主義者將是美國經濟的災難。川普長子小川普（Donald Trump Jr.）批拜登為華府政壇沼澤的尼斯湖水怪。

海理曾任南卡羅萊納州州長，在川普選上總統後，被任命為駐聯合國大使，為川普支持者。她說，在聯合國任職期間，看到獨裁者、兇手和小偷譴責美國，然後伸出雙手要美國付帳，川普拒絕這些人，這是前總統歐巴馬和副總統拜登拒絕做的事。

海理說，拜登施惠於伊朗、伊斯蘭國（ISIS），甚至是共產中國，對每個希望美國妥協道歉並放棄價值觀的人來說，拜登簡直是天賜禮物；她批評拜登執政後就會推動加稅，實際上社會主義已證明到哪裡都行不通，拜登和社會主義者將成為美國經濟的災難。

小川普壓軸演說，稱拜登是華府政壇沼澤的尼斯湖水怪，總是伺機競選總統，但真正建立偉大經濟的人是川普，川普執政之下，失業率近50年來最低，非裔、西班牙裔和婦女的失業率都是最低，當新冠病毒從中國大陸傳來，川普採取行動拒絕來自中國大陸的旅客，保障美國人民安全。而這些激進左派的「專家」正在談論重新關閉國家，將停止已經在發生的經濟復甦。

全代會首日主題為「應許之地」，美國右翼電台主持人柯克（Charlie Kirk）為開幕日的首位講者，柯克說，現在是美國的轉捩點，2020選舉將決定到底是保護美國或消除數十年來大家所珍惜的一切。

柯克指出，兩黨領導者多年來都將人民的未來出賣給中國，直到川普2015年出現，從腐敗的組織手上拿回美國，他並將川普稱為「西方文明的保鑣」。

「選擇很清楚」，川普的強力支持者、聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）表示，選擇拜登就是選擇混亂困惑與失敗；川普有時提高音量，甚至製造騷動，都是為了保護美國，激發國人愛國心；呼籲透過投票凝聚力量保護美國家園。

川普則是以兩段錄影方式，和各行各業的美國人在全代會上一起出現，包括郵差、醫師、護理師、消防員和警察等，從畫面上看，川普應該是在白宮東廂錄製影片；川普說，這些了不起的勞工，幫助美國對抗冠狀病毒，他們稱讚川普在新冠肺炎中保護美國民眾，該護士還說，真正的領導者可以忽略某些評論，朝正確方向去走，她認為川普展現了這樣的領導風範。

非裔的美國國家橄欖球聯盟（NFL）前明星沃克（Herschel Walker）談論了他和川普之間長達37年的「友誼」，他說，當有人稱川普是種族主義者，他不這麼認為，「我在南方長大，我了解種族主義，這不是川普。」