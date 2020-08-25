快訊

藝Fun券第二波變紙本！誰能領、怎麼抽？一次看懂

普丁政敵中毒案：德醫院測得「毒物線索」 俄國醫生喊冤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美共和黨全代會 小川普批拜登「華府的尼斯湖水怪」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
川普長子小川普（Donald Trump Jr.）批拜登為華府政壇沼澤的尼斯湖水怪。路透
川普長子小川普（Donald Trump Jr.）批拜登為華府政壇沼澤的尼斯湖水怪。路透

美國共和黨全代會24日在華府的梅隆禮堂（Andrew Mellon Auditorium）舉行，美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）指川普致力於「美國優先」，民主黨只會抨擊，她說，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和社會主義者將是美國經濟的災難。川普長子小川普（Donald Trump Jr.）批拜登為華府政壇沼澤的尼斯湖水怪。

海理曾任南卡羅萊納州州長，在川普選上總統後，被任命為駐聯合國大使，為川普支持者。她說，在聯合國任職期間，看到獨裁者、兇手和小偷譴責美國，然後伸出雙手要美國付帳，川普拒絕這些人，這是前總統歐巴馬和副總統拜登拒絕做的事。

海理說，拜登施惠於伊朗、伊斯蘭國（ISIS），甚至是共產中國，對每個希望美國妥協道歉並放棄價值觀的人來說，拜登簡直是天賜禮物；她批評拜登執政後就會推動加稅，實際上社會主義已證明到哪裡都行不通，拜登和社會主義者將成為美國經濟的災難。

小川普壓軸演說，稱拜登是華府政壇沼澤的尼斯湖水怪，總是伺機競選總統，但真正建立偉大經濟的人是川普，川普執政之下，失業率近50年來最低，非裔、西班牙裔和婦女的失業率都是最低，當新冠病毒從中國大陸傳來，川普採取行動拒絕來自中國大陸的旅客，保障美國人民安全。而這些激進左派的「專家」正在談論重新關閉國家，將停止已經在發生的經濟復甦。

全代會首日主題為「應許之地」，美國右翼電台主持人柯克（Charlie Kirk）為開幕日的首位講者，柯克說，現在是美國的轉捩點，2020選舉將決定到底是保護美國或消除數十年來大家所珍惜的一切。

柯克指出，兩黨領導者多年來都將人民的未來出賣給中國，直到川普2015年出現，從腐敗的組織手上拿回美國，他並將川普稱為「西方文明的保鑣」。

「選擇很清楚」，川普的強力支持者、聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）表示，選擇拜登就是選擇混亂困惑與失敗；川普有時提高音量，甚至製造騷動，都是為了保護美國，激發國人愛國心；呼籲透過投票凝聚力量保護美國家園。

川普則是以兩段錄影方式，和各行各業的美國人在全代會上一起出現，包括郵差、醫師、護理師、消防員和警察等，從畫面上看，川普應該是在白宮東廂錄製影片；川普說，這些了不起的勞工，幫助美國對抗冠狀病毒，他們稱讚川普在新冠肺炎中保護美國民眾，該護士還說，真正的領導者可以忽略某些評論，朝正確方向去走，她認為川普展現了這樣的領導風範。

非裔的美國國家橄欖球聯盟（NFL）前明星沃克（Herschel Walker）談論了他和川普之間長達37年的「友誼」，他說，當有人稱川普是種族主義者，他不這麼認為，「我在南方長大，我了解種族主義，這不是川普。」

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

TikTok控訴書原文曝光 指川普政府違憲

TikTok在美控告川普政府 挑戰美國禁令

共和黨提名川普拚連任 黨綱不變列對台六保證

川普急了…加快抗疫腳步

相關新聞

小唐納川普覺得他老爸會輸掉11月大選！

紐約時報24日報導，美國總統川普的競選團隊有一種頑強不屈的樂觀氣氛，認為基於經驗，川普能贏得連任，因為2016年的情況比...

野火包圍 舊金山灣區空污嚴重危害居民健康

舊金山灣區四周被野火包圍，有害的煙塵讓許多民眾呼吸困難、眼睛發炎，原本有呼吸系統宿疾者病情加劇。當地灰黃色的天空、巨紅色...

民調落後中…川普：我若敗選 唯一可能是民主黨搞鬼

美國共和黨全國代表大會今天登場，將提名現任總統川普尋求連任。儘管目前民調顯示落後對手，但川普仍在大會上宣稱民主黨企圖「竊...

姊姊、姪女、幕僚紛拆台 川普眾叛親離

距離大選投票日不到三個月的現在，川普總統面臨眾叛親離窘境。在爆料錄音檔中，川普被自己的大姊形容為「滿口謊言」、「冒牌貨」，前任國土安全部高層官員則說，川普對國家帶來嚴重威脅。在福斯新聞網(Fox News)晚間黃金時段主持節目，與川普交情頗佳的知名主播漢尼提(Sean Hannity)私下形容川普：「根本瘋狂。」

紐約檢方查川普集團財務 促川普次子艾瑞克配合作證

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)正調查川普總統和川普集團是否不當操弄總統的資產價值，藉此獲取經濟和稅務優惠，她24日表示要求法官下令讓川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)配合調查。川普集團指這此刻的提訴，完全是政治操作。

全代會首日／佛萊克等共和黨20多前參議員 倒戈挺白登

共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)24日晚間登場前，白登選舉陣營在24日上午證實，包括前任亞利桑納州聯邦參議員佛萊克(Jeff Flake)在內等20多位共和黨籍前任國會議員，共同組成「共和黨人挺白登」(Republicans for Biden)組織，在今年總統大選當中選擇與白登站在一起。

白登打內政、川普打中國 輕重有別

民主黨打內政、共和黨打中國，這個打有「打牌、打擊」雙重意思。兩黨全國代表大會接續召開，讓我們可比較兩黨政策梗概。雖然總統上任後未必完全依照黨的政綱施政，但今年最特殊現象和華人最關注焦點，還是中國政策。簡單說，白登打內政、也打川普；川普猛打中國、要和中國切割、終止對中國的依賴。他接受電視訪問加碼強調，美國可以「不和中國作生意」，必要時「脫鉤」。

美共和黨全代會 小川普批拜登「華府的尼斯湖水怪」

美國共和黨全代會24日在華府的梅隆禮堂（Andrew Mellon Auditorium）舉行，美國前駐聯合國大使海理（...

【WSJ】川普民調落後 也別小覷他的這些優勢

尋求連任的美國總統川普目前民調支持度落後於民主黨的拜登，但若探究民調的細節資訊，可發現川普確實仍有一些優勢，例如在經濟議題處於領先地位；這些優勢雖然沒有獲得廣泛關注，仍可望協助川普縮小與拜登之間的支持度差距。

保持社交距離難聚眾 美國大選造勢靜悄悄

美國選民11月3日將投票選出未來4年的領導人，原本熱鬧的全代會與造勢...

美大選站哪邊 台裔選民看價值觀與反共挺台

「難投啊！」是許多台裔選民面對11月美國總統大選的心聲，因為心中有台...

TikTok在美控告川普政府 挑戰美國禁令

中資企業TikTok 周一在聯邦法院控告美國政府，聲稱自己有保護用戶的個資，挑戰美國總統川普的行政命令。川普的命令形同要...

熱門新聞

台裔參議員蓮舫簽字離婚 日網友：她的老公解脫了…

合利他命確定易主！武田近680億元出售消費者保健事業

年初一度受困武漢英籍老師 半年後竟為這原因決定返陸

伸援手！男遭4.5公尺巨浪捲走 30人「牽成一線」從岸邊救回他

埃克森美孚慘遭道瓊指數除名 昔日市值龍頭如今落難

以色列18歲男挖出425枚千年金幣！原本以為是樹葉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。