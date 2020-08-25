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白登打內政、川普打中國 輕重有別

世界日報 / 社論
今年美國大選最特殊現象和華人最關注焦點，還是中國政策。（路透）
今年美國大選最特殊現象和華人最關注焦點，還是中國政策。（路透）

民主黨打內政、共和黨打中國，這個打有「打牌、打擊」雙重意思。兩黨全國代表大會接續召開，讓我們可比較兩黨政策梗概。雖然總統上任後未必完全依照黨的政綱施政，但今年最特殊現象和華人最關注焦點，還是中國政策。簡單說，白登打內政、也打川普；川普猛打中國、要和中國切割、終止對中國的依賴。他接受電視訪問加碼強調，美國可以「不和中國作生意」，必要時「脫鉤」。

民主黨全會上周結束，很多評論認為，白登和民主黨政綱刻意淡化中國，不如川普清晰，甚至隱藏對中共軟弱。譬如高達七成美國人不喜歡中國，川普既是「反中」倡議者、執行者，也是最重要旗手，而白登不敢違逆主流民意，「拿香跟著川普拜」卻不願跟隨川普，只好淡化中國政策，讓北京對白登更抱著期待。

白登20日晚接受提名演說，只有一次談到中國，是他主張把抗疫供應鏈移回美國，不再受制於中國等其他國家時。民主黨政綱拿掉北京最在意的「一個中國」，強調「台灣關係法」，暗挺台灣。其他政綱都很冗長，較偏重內政，凸顯川普脫軌，以反川普政策為主。

反觀共和黨周日提前公布川普第二任期十大綱領，終止對中國依賴(End Our Reliance On China)放在第三位。包括：從中國撤回100萬個製造業工作機會、美企撤出中國可減免稅收、抗疫等生產從中國遷回100%扣抵費用；外包中國的企業不准獲聯邦合約，以及讓中國完全負起新冠病毒擴散全球的責任。

有趣的是，共和黨中央發給美國中文媒體的新聞稿，刪除全段有關中國的中英文字。顯然，川普針對中國的強硬政策，是說給其他族裔聽，令人玩味。

川普的政綱提綱挈領，相當有力，包括年底前研發出疫苗、讓美國人生活2021年恢復正常、未來十個月內創造1000萬個工作機會、排除全球主義(不再讓中國得利於全球化分工)。維持「美國優先」外交政策、維持強大軍力、續從國外撤軍，建立強大網路安全和飛彈防禦系統，很多都和應對中國威脅有關。

川普23日在福斯新聞訪談中，再提「不和中國做生意，如果中國不正確對待我們，美中一定要脫鉤」。他加碼打擊中共，沒有明說要推翻中共政權，但他如連任成功，北京未來四年日子肯定不好過。

這些政策涉及幾方面：一，很明顯，中國更怕美中脫鉤。楊潔篪、王毅和駐美大使崔天凱近日多次談話，力主中美恢復溝通對話，不能脫鉤，主因在中國經濟仍深度依賴美國市場。川普真要脫鉤，等於切斷中共政權命根子。中共近期強調「內循環」，但沒有美國市場，靠內需想維持6%經濟成長幾乎不可能。川普用脫鉤逼中國讓步，但北京能讓多少？怎麼讓？川普如成功連任，北京新壓力接踵而至。而白登如上台，美中協議是存是廢？如何重啟談判？明年初美中關係風雲變色，是頭等大事。

二，中國依賴美國市場、資金和技術，遠較美國對中國的依賴嚴重。美中每年貿易額近6600億美元，中國對美出超1500多億；貿易戰前，外企因勞工成本上揚，紛紛撤離中國；美國市場成衣、居家用品等消費品「中國製造」比例不斷下降。貿易戰後，中國出口美國危機更深。川普都加碼，使中國製造和靠外匯購買外國能源、礦產和原材料、大豆等穀物(每年1.3億噸)，一旦出口衰退外匯減少，危機立即出現。加上高科技晶片等封鎖，都顯示優勢在美方，中方想不屈服很難。

據報導，中國外匯存底有3.1兆美元，全球第一，但扣除外債僅剩約9000多億美元可運用。出口如減少，歐洲也開始脫鉤，中國的明天怎麼辦？「一帶一路」如何持續？習近平當局的挑戰空前。

三，反觀美國，美企每年從中國服貿(譬如麥當勞等在中國營運)收益可能上千億美元，中國留學觀光帶給美國近500億美元；美國大豆、小麥、玉米等嚴重依賴中國14億人口市場；波音、特斯拉等科技業都重視中國市場大餅；高通禁供華為晶片，每年損失即達80億美元。美國怎可能放棄中國「金母」脫鉤？所以川普的話聽聽就好，等大選完可能又是另一番新貌。

華人在愛美國、挺川普、反中共，或挺白登、反川普之間，難免存在難以兩全的矛盾。在專制、自由民主或母國、移民國之間，華人的每一張票，都負載著複雜的考量和選擇。

川普 中共 北京 美國大選

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