全代會首日／佛萊克等共和黨20多前參議員 倒戈挺白登

共和黨全國黨代表大會(Republican National Convention)24日晚間登場前，白登選舉陣營在24日上午證實，包括前任亞利桑納州聯邦參議員佛萊克(Jeff Flake)在內等20多位共和黨籍前任國會議員，共同組成「共和黨人挺白登」(Republicans for Biden)組織，在今年總統大選當中選擇與白登站在一起。

經常對川普總統提出批評的佛萊克今年4月間曾說，川普若在2020年11月大選「徹底慘敗」，以共和黨長期發展來看，是較為有利的。已於2019年從國會退休的佛萊克，24日下午發表支持白登的演說。

佛萊克曾多次表示，今年大選並不會投給川普，但直到現在才透露支持對象為白登。

福斯新聞網(Fox News)報導，白登競選團隊證實的「共和黨人挺白登」成員包括前任維吉尼亞州聯邦參議員華納(John Warner)、前新罕布夏州聯邦參議員韓佛瑞(Gordon Humphrey)、前賓州聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)、前德州聯邦眾議員巴特勒(Steve Bartlett)、前密蘇里州聯邦眾議員柯曼(Tom Coleman)、前南卡羅來納州聯邦眾議員殷格利斯(Bob Inglis)、前康州聯邦眾議員謝茲(Chris Shays)、前德州聯邦眾議員史提曼(Alan Steelman)、前紐約州聯邦眾議員沃許(Jim Walsh)。

白登選舉陣營幕僚表示，這些共和黨籍前任國會議員倒戈改挺白登的原因在於，他們看清川普的腐敗、破壞民主及罔顧道德操守，也認為美國必須盡快回到正軌。

幕僚指出：「這些前任國會議員出面支持白登，因為他們知道這場選舉攸關重大，他們也知道川普在總統任內的執政失敗，已讓政黨政治淪喪。」