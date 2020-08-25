紐約檢方查川普集團財務 促川普次子艾瑞克配合作證

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)正調查川普總統和川普集團是否不當操弄總統的資產價值，藉此獲取經濟和稅務優惠，她24日表示要求法官下令讓川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)配合調查。川普集團指這此刻的提訴，完全是政治操作。

這項訟案24日在曼哈頓州立法院提訴，詹樂霞要求川普集團、艾瑞克等相關人士或法人配合調查。

檢察長辦公室表示，這些傳票是根據詹樂霞「進行中的潛在欺詐或違法行為保密民事調查」的一環，但尚未決定是否存在違法事項。

艾瑞克在川普集團擔任執行副總裁，集團首席律師葛特恩(Alan Garten)表示，集團已試圖配合民主黨的詹樂霞，在川普尋求連任之際所做的調查。

「川普集團沒有做錯事，」葛特恩說：「紐約檢察官在逼近選舉期間，(且在共和黨全代會開幕首日)持續騷擾本公司，再次證明調查全部攸關政治。」

詹樂霞表示，她的調查始於川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)在國會聽證會上供稱，川普的財務揭露在某些方面灌水，以節省貸款和保險，另壓低其他資產價值以少繳地產稅。

她說，艾瑞克「諳熟地涉入其中」至少一項交易，且「沒有合理基礎」拒絕接受傳喚作證。

此案涉及四間房產，其中又以紐約市北部、占地212畝的「七泉莊園」(Seven Springs Estate)最受矚目。

詹樂霞正在查川普20年來投資興建高爾夫球場及度假村失敗後，七泉2015年捐給「養護地役權」(conservation easement)的2110萬元減稅額。

她說，川普集團數月來透過操弄財務來躲避調查，包括藏匿文件並教導艾瑞克等證人拒絕回答問題。

另外，川普多年來對抗曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)的傳票，要求公開與一宗刑案有關的八年退稅紀錄。

聯邦上訴法庭訂9月1日聆訊，最高法院上月裁決，川普的豁免權不適用萬斯的傳票。