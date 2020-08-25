姊姊、姪女、幕僚紛拆台 川普眾叛親離

距離大選投票日不到三個月的現在，川普總統面臨眾叛親離窘境。在爆料錄音檔中，川普被自己的大姊形容為「滿口謊言」、「冒牌貨」，前任國土安全部高層官員則說，川普對國家帶來嚴重威脅。在福斯新聞網(Fox News)晚間黃金時段主持節目，與川普交情頗佳的知名主播漢尼提(Sean Hannity)私下形容川普：「根本瘋狂。」

有線電視新聞網(CNN)報導，曾在川普手下擔任國家安全顧問的前任官員，後來出版爆料書直指川普對於人權毫不在乎。前任國防部長對川普的描述是：「我這輩子見過第一個完全不想讓美國人民團結的人」，前任白宮幕僚長對於川普的印象也差不多，前任國務卿則說川普「目無法紀」。

另外一名前任國家安全顧問說，川普企圖尋求外國勢力干預大選，如此手段讓人無法接受。一名國土安全部顧問說，川普各種行為令人深為不安，曾經短暫擔任白宮發言人的幕僚，則懷疑川普精神狀態可能有問題。曾經在實境電視節目與川普合作，後來擔任白宮助理的前任幕僚毫不留情地說，川普有種族歧視。

曾與川普共事，但如今卻對川普有著「不適任」疑慮的名單，不但越來越長，還顯得永無止境。就連川普的親生手足也加入其中。

「絕對效忠」是川普用人最看重的特質，只不過川普對於忠心耿耿的部屬，卻極少以情義相挺做為回報。被川普視為背叛的部屬或親信，不但在政治上遭受攻擊，還有私底下的秋後算帳。

為期四天的共和黨全國代表大會，川普將是搶盡風頭的第一男主角。現任政府官員、白宮幕僚與川普子女，都獲得安排在大會期間為川普美言及背書，諷刺的是，剛好與前任官員、昔日幕僚與川普大姊等對川普的描述，形成明顯反差。

川普選舉陣營與行政部門官員指出，希望透過共和黨全代會為川普塑造宵旰勤勞的形象，奮鬥不懈為美國人民謀福利；大會期間將請普通民眾現身說法，訴說川普執政後生活過得比以前更好。