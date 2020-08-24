川普拋連任政見 張牙舞爪對抗大陸列重點

在美國共和黨全國代表大會24日登場前夕，美國總統川普競選陣營23日發表川普第二任期十大施政綱要，其中一項重點是「結束美國對中國的依賴」，要把就業機會從中國大陸討回來，還要大陸對全球新冠病毒疫情負起全責。

共和黨全代會24日至27日在華府與北卡羅來納州夏洛特市以現場和視訊方式舉行，川普預計在首晚正式獲得共和黨提名為候選人，定27日在白宮發表提名演說，屆時川普料將詳細說明第二任期施政綱要。各界之前就預料，中國問題將是共和黨全代會的主要議題。

川普陣營將這分施政綱要冠上標題「為你們而戰」，列出第二任期在就業、外交、教育等十大領域的施政重點，其中「結束對中國的依賴」排在十大重點施政領域的第三位，內容包括：從中國討回100萬個製造業工作機會；對從中國撤回工作機會的企業提供稅額減免；不允許那些將工作機會外包給中國的公司獲得聯邦政府合約；以及「使中國為新冠病毒擴散至全球負起全責」等。不過，文中並未說明如何做到。

從這段內容看來，川普仍打算在經貿層面對大陸施壓。川普在23日播出的訪問中也說，美國不必和大陸做生意，若大陸不善待美國，他就會讓雙方經貿脫鉤。

另外，施政綱要中「創新未來」一項提到美國要贏得5G競賽，顯然也和大陸有關。

美國疫情嚴重，病故人數超過17萬6000，是全球最多，經濟也受重創，危及川普連任前景，川普和共和黨幾個月前就已設定這次選戰將猛打反中牌，冀望扭轉頹勢。

在「外交政策」領域，內容除了重申要停止無止盡的戰爭讓美軍回家，也重申要讓盟邦分擔應付的軍費分額，並擴大美軍戰力。顯然川普若贏得連任，可能會加強對日本、南韓等仰賴美軍協防的國家施壓，要求日韓負擔更多美軍費用。

雖然川普政府被批防疫一團亂，但川普陣營仍把「消滅新冠肺炎」列為第二位，重點包括在今年底前研發出疫苗，2021年生活恢復正常等。

民主黨上周一連四天舉行全國代表大會，正式提名拜登出戰總統大選。美國之音指出，民主黨人把焦點擺在國內議題，很少談到外交政策和中國議題，國務卿龐龐培歐受訪時說，他對此相當驚訝。