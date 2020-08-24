美國共和黨全代會24日登場 提名川普、黨綱均不變

美國共和黨全代會24日上午在北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）登場，多數但非全數的黨代表戴上口罩，準備投票通過提名美國總統川普和副總統潘斯成為成為共和黨候選人，角逐連任；在通過提名後，共和黨全代會將休會至2024年，攸關政策立場的黨綱，沿用2016年版本至2024年。

根據共和黨2016年黨綱，反對兩岸任何一方片面改變台海現狀，關於台灣未來的所有問題，必須透過對話和平解決，且需要台灣人民同意；若陸方違反這些原則，美國基於台灣關係法，將幫助台灣自衛。

共和黨23日晚間發布聲明指出，共和黨熱情支持川普的「美國優先」議程，並反對歐巴馬－拜登政府的政策立場，與民主黨所提的2020黨綱。

共和黨6月中旬決定不修正黨綱，紐約時報引述2016年該黨綱批評「現任總統」的段落，表示當初用來批評前總統歐巴馬的論點，套用到川普頭上更為貼切。

紐時引述共和黨綱內容，指白宮主事者企圖發動攻勢，讓互聯網臣服於政府，國內外皆然；現任總統導致國債劇幅增加、傷害美國與盟邦之間的邦誼，且中東地區危險情勢為第二次世界大戰以來之最。

共和黨指出，媒體刻意曲解共和黨不修改黨綱的規定，實際上共和黨大力支持川普政府，也支持川普的「美國優先」。

共和黨表示，共和黨全國委員會擔憂今年的疫情，嚴格限制會議舉行，在夏洛特舉行的共和黨全代會也大幅縮減規模，共和黨不願在缺乏廣泛面向討論的狀況下，由一小部分的黨代表決定新黨綱，因此投票一致決議，取消今年的黨綱委員會。

據了解，共和黨黨綱今年之所以不更動，除了疫情影響黨代表投票，川普女婿兼白宮高顧問庫許納（Jared Kushner），本想在林林總總的選項裡，將66頁的共和黨綱「改寫」成一頁，引發草根人士不滿，他們認為川普改變立場，內部爭議不下最後作罷。

2016年黨綱指出，台美雙方的關係將持續基於台灣關係法，以及雷根總統於1982年給予台灣的「六項保證」。

該黨綱表示，台灣值得共和黨的大力支持，包括自由貿易協定的地位，及適時出售防禦性武器；還有充分參與世界衛生組織等多邊機構。

黨綱指中國大陸的行為，已否定美中未來關係樂觀的可能；近幾十年來，中國大陸逆轉自由化政策，殘酷鎮壓異議，加劇宗教迫害等，種種為「毛澤東崇拜」復興。

共和黨指，中國大陸政府恐嚇威脅南海，滅絕西藏與新疆文化，侵蝕香港的自主權，操縱貨幣，竊取美方技術等。