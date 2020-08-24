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又槓上了！推特將川普推文標註「違反公平選舉的規則」

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
隨著大選日期逐漸逼近，美國總統川普的「小動作」似乎也愈來愈多。他23日一則談郵寄投票的推文，遭推特標註警語。 圖擷自推特
隨著大選日期逐漸逼近，美國總統川普的「小動作」似乎也愈來愈多。他23日一則談郵寄投票的推文，遭推特標註警語。 圖擷自推特

美國總統川普月初一段宣稱孩童對新冠肺炎「幾乎免疫」的影片，已遭臉書和推特移除，如今他又違反了推特的政策，再遭推特加註警語。

MarketWatch財經新聞網站報導，為了示警郵寄投票的後果，川普推文表示，郵筒是個「大騙局」，且「未經防疫消毒」。推特23日隨即在這則推文加註警語，用戶因而不能對這則推文按讚、留言，以及轉發推文。

推特用@TwitterSafety帳戶聲明指出，「根據我們的政策，這則推文攸關正在進行的公共對話，因而能繼續（供大眾瀏覽）這項服務」。

在川普持續抱怨郵寄投票之際，眾議院22日罕見地在周六開會，並通過在11月大選前撥款給美國郵政總局（USPS）250億美元的法案，阻止USPS在選前以節省成本為由，刪減人力、延遲郵務。

眾院議長斐洛西表示，「不要理會總統說什麼，因為他的所作所為，都是要妨礙投票」，她並稱郵政服務是條「美麗的串珠線」，連結每個美國人。

投票 川普 新冠肺炎

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