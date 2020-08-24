川普女顧問凱莉安‧康威辭職

美國總統高級顧問凱莉安·康威（Kellyanne Conway）在11月3日大選開始兩個多月前宣布辭職。康威在推特上發表的一份聲明中寫道，月底離任完全是她自己的決定。她將在適當時候公布她的未來計劃。這位4個孩子的母親表示，屆時將會免去很多的麻煩。

在川普最信任的幕僚中，很少有人能夠像這位53歲的女顧問這樣在總統身邊工作如此長久。早在2016年的總統大選中，這位政治學家，律師和民意調查專家便發揮了至關重要的作用。川普當時的發言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）在2017年1月20日總統就職典禮後聲稱，這是有史以來最多觀眾見證的就職典禮。然而當人們將川普就職典禮的航拍照片與奧巴馬就職典禮時的照片進行比較時，一眼就能看出這是謊言。康威則為斯派塞辯稱，說他講的是另類事實。這個詞臭名昭著，在德國被評為2017年年度惡詞。

康威本人也在散播一些有利於川普的另類事實。例如她試圖通過她自己編造的肯塔基州鮑靈格林市發生大屠殺來抹黑前任巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）的難民政策。她因在媒體面前口無遮攔，語言刻薄而聲名狼藉。

康威與律師喬治·康威（George Conway）的婚姻本身就曾多次成為政治報道的話題。這位女顧問總是堅定不移地為川普辯護，但她的丈夫卻對總統嚴厲批評。喬治·康威本人也是川普總統所在的共和黨成員。

家庭是辭職的原因嗎？

《南德意志報》的一篇報道表明，家庭內部對川普完全不同的立場可能是促使康威辭職的原因之一。據媒體報道，自上周六開始，康威夫婦的女兒克勞迪婭·康威（Claudia Conway）在其推特帳戶上推文說，多年來她的母親盡管看到其孩們的痛苦，但是依然堅持走自己的道路。 她寫道：「女士們，先生們，這太自私了，一切都是為了錢和名望。」克勞迪婭還在另一條推文中表示，如果她的母親真的在共和黨代表大會上演講，她會傷心至極。

康威和眾多川普幕僚將演講？

本周一（當地時間），共和黨將舉行為期四天的提名大會，正式確認川普為參加11月3日總統大選的總統候選人，並隨後投身於激烈的競選階段。與反對黨民主黨所不同的是，共和黨至少有部分代表和發言人親自前往北卡羅來納州的夏洛特出席會議。川普也計劃參加。而民主黨則僅舉行了在線會議。

但是川普想在白宮發表講話，而歷屆前任總統都是避免在總統府從事競選活動。共和黨發言人名單中缺少前總統喬治·W·布什（George W. Bush）等黨內知名人士，引人注目的反倒是多名川普家庭成員被列入名單。 凱莉安·康威也在演講人之列。她的辭職是否還包括取消在提名大會上的演講，現在還不清楚。

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