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WSJ／NBC民調 白登續領先9百分點 2016同樣的領先 最後川普卻贏了

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導

華爾街日報(WSJ)與國家廣播公司 新聞網(NBC News)在共和黨全國代表大會(Republican National Convention)舉行前夕公布最新聯合民調顯示，川普總統支持度目前為41%，落後民主黨候選人白登(Joe Biden)約九個百分點，但川普在白人選民當中獲得的支持度，則比2016年略為增加。

在華爾街日報與國家廣播公司的相同調查中，川普支持度在今年裡還不曾突破44%。在幾個攸關選舉結果的決戰州，目前川普也落後於白登。

2016年大選期間，川普當時在選前相同的倒數時刻，在華爾街日報與國家廣播公司的聯合民調裡，也是落後民主黨對手喜萊莉‧柯林頓9個百分點。由於美國總統大選採選舉人團制(Electoral College)，2016年大選結果是川普的選舉人票獲勝。

獨立研究機構「選舉幕後」(Inside Elections)發行人岡薩雷斯(Nathan Gonzales)分析，川普目前面臨的挑戰並非只有一個特定族群而已，在郊區、偏遠鄉村都陷入苦戰，「我們分析了個別的國會選區，找不到任何一個選區現在的選情像2016年那般良好。」

值得共和黨方面慶幸的好消息是，這項民調顯示，白人選民對川普的支持度，比2016年略勝一籌，西語裔選民對川普的支持度，則穩定維持在31%左右，比2016年選舉出口民調的28%表現更佳。

哥倫比亞廣播公司(CBS)在搖擺州進行的最新民調則顯示，上周民主黨全國大會的觀眾當中，民主黨員占絕大多數，約71%，民主黨支持者對白登支持度達87%。相較之下，共和黨員則普遍認為，拜川普執政之賜，現在日子過得比四年前更好。

這項調查顯示，白登的全國支持度約52%，領先42%的川普，數字與前一周的調查結果大致一樣。

收看了民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)的所有觀眾中，54%說對白登留下更好的印象，24%受訪觀眾則說對白登印象更差。若以獨立選民來看，45%受訪觀眾說對白登印象變好，30%則說對白登印象轉差。

統計顯示，66%民主黨選民在全代會之前對於投票感到「非常期待」，而全代結束後對投票覺得非常期待的比率，則增加到69%。

川普 民主黨

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