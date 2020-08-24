FDA批准康復者血漿療法 川普讚「非常有效」 專家沒那麼樂觀

川普總統23日白宮疫情簡報上宣布，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急批准康復者血漿(convalescent plasma)作為治療新冠肺炎住院病患的方法。川普總統宣揚FDA這項聯邦頂尖科學家呼籲進行更多試驗再行公布的決定，稱血漿療法「非常有效」，但尚無精確臨床試驗證實其效用。

FDA23日在聲明中稱「該療法已知的潛在好處，勝過該療法已知的潛在風險」；川普總統表示，這項療法堪稱一項「突破」。

據約翰霍普金斯大學統計，截至23日晚間，全球新冠肺炎確診超過2334萬例、死亡至少80萬人；全美確診破570萬例、死亡超過17萬6797人。美國新冠患者死亡人數居世界之首。

資深健康官員稱此療法「有希望」，然而健康專家則淡化當局樂觀態度，稱需要更多研究驗證療效。

川普說：「這是很強的治療方法，從康復病患中輸送非常、非常強的抗體，協助治療新冠肺炎病患。」

川普表示，FDA許可將大幅拓展治療範圍，惟康復者血漿無法像藥物般製造數百萬劑，需靠輸血傳遞。

儘管川普支持康復者血漿療法，但尚無隨機的臨床試驗證實為最佳療法；也有許多研究人員認為，在更有效療法或疫苗出現之前，康復者血漿會是潛在的橋樑療法。

FDA局長韓恩(Stephen Hahn)表示，今年初的研究顯示，這種療法安全且可能有幫助，但他說FDA將持續研究。

至少十組隨機試驗已在美進行，但受試者僅幾百人。

FDA根據大多數的初步數據分析，授權康復者血漿療法，並要求醫師和病患遵守此療法的指南並考量其風險。

FDA監督疫苗研發的生物評估與研究主任馬克斯(Peter Marks)說，受試者「在確診三天內接受含有高濃度抗體的康復者血漿治療，其效果會比接受低濃度血漿治療者來得好，最佳受惠者是80歲以下且無需使用呼吸器的病人。」

FDA表示，很快就會有此療法的新進度，但國家過敏與傳染病研究院」(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)等頂尖學者認為，FDA為確認療法準確性而延後公布，似乎觸怒川普。

韓恩說，FDA授權此療法的決定，「僅根據科學和數據，別無其他」。

川普在23日的記者會上，暗諷呼籲更多研究的科學家，說道「老實說，我們過去一周打破僵局」；接著，他轉向聯邦衛生部部長阿扎爾(Alex Azar)，「你的大部門中，有人眼睜睜地看著事情耽擱卻不太在意，這是我的意見，我的強烈意見，無關政治因素。」