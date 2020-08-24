紐新大橋攔檢 外州返回未隔離 紐約市首開罰單 2人共罰4000元

兩名五天前從南卡羅萊納州(South Carolina)返回紐約的民眾，在從新澤西州通過大橋進入紐約市時，被警方攔檢發現未依防疫法規隔離，被開出法庭傳票，分別面臨2000元罰款；這是紐約市開始在各主要橋樑入口攔截盤查後，開出的第一張防疫違規罰單。

紐約市財政局法警處(New York City Sheriff`s Office)宣布，警方於21日下午在從新澤西進入史泰登島的戈舍爾斯大橋(Goethals Bridge)攔截了一輛汽車，在盤問乘客與駕駛後，兩人承認自己過去在南卡羅萊納州待了約一周，五天前回到紐約，但並未隔離。

警方指出，兩人拒絕填寫旅行申報表格，其中駕駛也未持有效駕照；之後警方向兩人各開出兩張防疫相關的法庭傳票，一張指違反防疫行政令，另一張是違反公共衛生法；此外，駕駛還被開出無證駕駛的罰單；兩人需要在傳票指定時間內上法庭回應，最高恐各面臨2000元罰款。

市長白思豪宣布，自5日起在各大進入紐約市的橋梁、隧道等交通要道設卡，對車輛攔截盤查，旨在防止全美疫情反彈，導致紐約設法控制住的防疫成果功虧一簣。

根據規定，凡是從被列入疫情高風險州的34個州與波多黎各，到紐約的旅客需要自行隔離14天；紐約州、市的執法人員也在各個橋梁和隧道入口機抽查來客是否自行隔離，并在賓州車站、機場等駐守人力，確保高風險州來客填寫申報表格，違反者最高將會被罰款1萬元。

作為紐約市防疫執法的主要負責機構，市法警辦公室表示，執法初期採取隨機抽查形式，例如每六到八輛車中抽查一輛，在確保避免歧視執法的情況下維護公共健康；因每天執法人員不超過20名，市府也承認效力有限，重在警示效應。