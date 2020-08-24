「誰是接班人」前製作人助陣 共和黨全代會籌備就緒

受新冠肺炎疫情影響，川普總統宣布取消共和黨全代會(RNC)在佛州及北卡州的現場活動，將親信等支持者帶到華盛頓郊區的會議室，坐在白幕前拍攝；相關拍攝工作通常需要至少一年時間籌畫，但川普團隊在「誰是接班人(名人版)」(The Celebrity Apprentice)前製作人相助之下，四周內做出四天大會內容。

川普在前實境節目團的協助下，期望打造超越民主黨線上大會的全代會節目，積極介入籌畫工作；在哪些片段要預錄，那些要直播方面，他接受「福斯電視台」(Fox News)訪問時，被問到他的演說將如何呈現時說：「我認為做預錄內容非常無聊，我要直播。」

RNC拍攝沒有預算上限，主要成員包括財政部前發言人塞耶(Tony Sayegh)、副競選經理克拉克(Justin Clark)、戶外先遣助選主任米勒(Max Miller)、川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)。

團隊起初沒有講者名單、也沒有既定場地，全部都憑空設計，成果有待24日晚間8時30分揭曉；共和黨的大會時間比民主黨大會提前一個半小時，節目時間延長至兩個半小時。

「誰是接班人(名人版)」前共同製作薩多克斯‧金(Sadoux Kim)，以及該實境節目前製作人、川普盟友柏南特(Mark Burnett)協助製作這場線上RNC，聚焦非政治人物，結合預錄片段、現場演說和短片，打造吸睛節目。

共和黨注意到兩黨上周對民主黨總統候選人拜登演說的讚譽有加，但仍對製作團隊贏過民主黨很有信心。

「我認為他們並不是只想要贏過民主黨」；曾在上一屆共和黨大會演講的施里弗(Russ Schriefer)說：「而是要釋出訊息，他們很好的訊息。」

儘管時間緊迫，主辦單位還是希望將節目做到最好，並有賴川普曾為電視主持人的經驗，川普親自參與討論每位講者說話的時間、哪些片段要先預錄或現場直播，以及他是否要發表接受提名的演說等，第一夫人梅蘭妮亞‧川普也密切參與。

其他關鍵的製作人包括川普親密的顧問、前任白宮聯絡室主任霍普‧希克斯(Hope Hicks)、競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)，以及白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)。

施里弗認為，共和黨的成敗取決於大會內容，以及川普能否引起選民的情緒共鳴，民主黨「講述觸動人心的好故事，但好看的電視向來是讓觀眾感同身受的關鍵。」