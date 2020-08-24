共和黨全代會登場 川普將連4晚亮相講話

共和黨全國代表大會24日登場，由於重塑全國選舉對話成為川普陣營當務之急。川普可能將競選活動焦點，從受新冠肺炎疫情重創的民生經濟、對他首屆任期的公投，轉向放眼美國未來的不同願景。

川普將在每晚10時的時段出現。川普總統競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說：「你會看到川普總統，每個晚上都出現在不同階段說話。」

大會還安排許多受惠川普政策的美國「沉默多數」代表；競選官員說，這些人被民主黨推動的「取消文化」(cancel-culture)「噤聲」。

共和黨支持者將在會中除批評民主黨候選人白登之餘，也倡議川普的領袖風範和政策，盼能引起右翼政治人物喜愛的熱門話題；另外，全代會也邀請到2016年沒有投給川普，今年改變主意的選民。

全代會以「向美國偉大故事致敬」(Honoring the Great American Story)為主軸，主辦單位表示，將呈現比民主黨全代會更「積極」的內容。但川普向來喜歡製造國家文化分裂，尤其是在種族歧視和警政議題上灑鹽。

全代會24日開幕夜將強調「應允之地」(Land of Promise)，展現川普重現美國夢，主講人包括南卡州參議員史考特(Tim Scott)、美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)、川普長子小唐納、佛州眾議員蓋茲(Matt Gaetz)、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)，以及共和黨全國委員會主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)。

獲得疫情紓困貸款的蒙大拿州咖啡店老闆潭雅‧溫瑞斯(Tanya Weinreis)，以及佛州帕克蘭校園槍擊案死者父親波拉克(Andrew Pollack)應邀出席演說。

25日主題為「機會之地」(Land of Opportunity)，預料痛批白登的社會主義、激進左派理念。

26日主題則是「英雄之地」(Land of Heroes)，邀請共和黨視為英雄的人物致詞，並藉此強調警察的重要性，回應全國呼籲改革警制的聲浪，副總統潘斯同日發表演說。

閉幕夜將以「偉大之地」(Land of Greatness)為主題，邀請重量級講者輪番演說，川普則會破天荒在白宮南坪發表演說，為全代會畫下句點。