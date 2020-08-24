回顧川普2016年的競選諾言 大部分都兌現

川普總統在2016年競選期間喊出的幾個重大承諾，上任迄今大部分都已兌現，只有部分跳票，包括不會度假、不會純粹為了休閒打高爾夫球的保證。

儘管數百萬美國民眾確診新冠病毒，美國經濟遭受重創，種族衝突緊張不斷升溫，但川普重大競選政策均有兌現，將是本周登場的共和黨全國代表大會(RNC)主要基調。川普也將大力說服選民，他的施政表現值得連任。

上周在決戰州亞利桑納州的造勢大會上，川普說道：「我是唯一實際作為比競選政見還要更多的候選人。這是真的，只有我是這樣，可能空前絕後。」

2016年選舉期間，川普未像民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓一樣公布政策細節而遭到批評，川普只是對選民描繪出他心目中的「新美國」景象，目標推動力來自於以民族主義出發的利我觀點，摒棄不顧民主社會常規。

自從上台之後，川普逐步落實他的新美國願景，將他的本土主義移民詞彙發揚光大，鬆綁企業法規，改變美國在世界舞台的角色，推翻過去簽訂的雙邊協議，就連擁有數十年情誼的盟邦都得罪了。鐵粉對於川普讚不絕口，反對者則提出一連串警告。

萊斯大學(Rice University)總統歷史家布林克利(Douglas Brinkley)指出，川普連任選舉最大亮點在於，川普2016年選舉承諾大部分都有落實，例如把兩位保守派大法官送進最高法院，還有讓美國從阿富汗、伊拉克等其他國家的戰爭裡退出。

布林克利說，川普連任面臨的問題是，疫情因應做得不好，這部分並不在他的2016年選舉承諾當中，但可能兌現選舉承諾的表現因此扣分。

某些人認為，移民政策改變是川普上台對美國的最大影響。雖然面臨法院、國會的阻撓，川普成功地讓美國移民制度出現基本改變，但他想設立一支新的「遞解部隊」(deportation force)的選舉支票並未做到，也沒讓數百萬移民被驅逐出境，沒能切斷未配合聯邦移民查緝的庇護城市預算，也沒能終止憲法保障的公民出生地原則。