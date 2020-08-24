川普的共和黨全代會挑戰：如何重獲選民信任

川普總統如果要連任成功，必須說服選民接受他提出的兩大論述，亦即自己施政卓然有成，民主黨對手白登(Joe Biden)則有表現不佳的前例。然而，若要讓選民能夠信服，缺乏可信度則是川普必須先跨過的一道門檻。

國家廣播公司(NBC)分析，紐約房地產大亨出身的川普，本周在共和黨全國大會將面臨這輩子最重大的推銷考驗。

從大環境條件來看，川普在全國民調與搖擺州民調都落後於白登，川普處理新冠病毒疫情的表現，也讓選民感到不滿意，超過17萬美國人染疫死亡，數千萬勞工更在今年驟然失業。川普曾說要與北韓簽署和平協議，但磋商似已破局。

經濟原為川普的主要政績，美國經濟就在半年前都還蒸蒸日上，如今卻遭疫情重挫。美中貿易大戰沒完沒了，就連忠實支持者也因此受到牽累。

民主黨在上周的全國大會期間，花了整整四天檢討川普的失職。不過，川普在共和黨全國大會上要呈現的，則是一連串豐功偉業，向支持者證明他就是美國需要的領導人。

川普的大姊、已退休美國聯邦上訴法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)以「滿口謊言」描述川普的錄音檔23日曝光，川普與川普陣營將在大會期間全力為川普辯護，並加重對白登的攻擊力道，直指白登在「六連霸」聯邦參議員以及兩任副總統的任內，都沒有能夠解決美國所面臨的問題。

白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)指出，川普上台四年成績單的進度報告其中之一，便是將川普施政47個月的成果與白登在華府從政47年相互對照。她也說，川普也將向選民說明對未來的願景，讓民眾了解為何要讓川普再執政四年。

民主黨全國大會視訊連線曾找來多位民眾，訴說川普執政為他們帶來的傷害，共和黨則計畫邀請「普通人」在大會期間現身，說明川普上台後讓他們日子過得更好。