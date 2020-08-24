前眾院議長金瑞契預測：反動亂、川普將會大勝
共和黨籍前眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)預測總統大選，直言川普總統將擊敗民主黨候選人白登成功連任，各地大城市的動亂將讓選民把票投給川普。
金瑞契22日接受福斯新聞(Fox News)訪問表示：「我預計這場勝利將超乎一般人預期。」他相信川普正邁向勝利。
金瑞契趁著民主黨全代會結束，共和黨全代會開始之際發聲，全力抨擊民主黨。他集中砲火表示：「我們什麼事情也不需偽造，不用搞那些郵局鳥事；我們只要老實跟大家說，民主黨員有多激進。」
他以芝加哥、西雅圖和波特蘭等民主黨執政的城市為例，近幾個月來，皆歷經了一陣混亂。
「這90天下來，每天都有暴動發生是不爭的事實。白登與賀錦麗對「反法西斯主義」(Antifa)隻字不提，倒是滿有意思的，那可是犯罪的程度了。」金瑞契說，「你知道，芝加哥市長要警察保護自己的家人，但我只能向其他市民說聲祝你好運了。這些事實，可是國家廣播公司新聞網(NBC News)無法隱瞞的。」
長期與福斯新聞合作的金瑞契，更砲轟白登與賀錦麗的組合毫無勝算；他認為賀錦麗比桑德斯(Bernie Sanders)和伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)還要左傾，「她表現真的爛透了。」
然而，金瑞契確認為白登在民主黨全代會的演說，是他生涯表現最好的一次；不過他認為白登領先的民調不會維持太久。他說，當選民越了解白登，就越不可能將票投給他；白登將如同1972年的麥高文(George McGovern)，輸得一蹋糊塗。
金瑞契火力全開批評賀錦麗是最「偏執的反天主教人士」，更呼籲川普猛攻白登全代會上，自稱將帶來光明的發言。金瑞契表示：「我們該讓人民自己判斷，是誰讓黑暗壟罩美國。」不諱言直指全美各地的「黑人的命也是命」示威活動。
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