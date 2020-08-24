不理川普嘲「一隻腳入棺材」拜登：我選上能做滿2屆

美前副總統拜登接受民主黨提名為本屆總統候選人後初次接受媒體專訪時指出，絕非受到壓力而選亞非裔的賀錦麗(Kamala Harris)出任副手搭檔，純因女性占全國人數一半以上，「政府要能代表民情」，另外，自己雖已77歲，但精神矍鑠，如果當選總統絕對可以做滿兩屆。

「美國廣播公司」(ABC)23日報導，「早安美國」(Good Morning America)節目聯合主持人羅伯茨(Robin Roberts)獨家專訪拜登，拜登指出自己挑選非裔女性擔當副手搭檔時，沒感到壓力，俗話說「女性撐起半邊天」，目前全國人民裡，51%是女性，所以要想成功，必須綜觀大局。

副手選賀錦麗 「非受到壓力」

拜登指出他與賀錦麗兩人出身背景雖不同，成長經驗也大異其趣，但諸多原則看法一致；在鄰選副手過程中，他發現相形其他女性，賀錦麗最吻合也最優秀。

拜登指出，賀錦麗2012年擔任加州檢察長，處理與大型銀行的房貸協商折衷案，表現令他激賞；當時加州購屋人面臨法拍危機打擊，總金額達250億元，賀錦麗竟能達成妥協。也就是在那次協商過程中，賀錦麗與拜登已逝的兒子、時任德拉瓦州檢察長的波‧拜登(Beau Biden)建立密切關係。拜登表示，賀錦麗是非凡的女性。

面對川普揶揄他「一隻腳已踏入棺材」，拜登反擊說，假如自己當選，必能做滿兩屆。

據美國廣播公司與艾普索斯(Ipsos)機構21到22日的聯合民調指出，上周民主黨舉辦線上全代會，提名拜登、賀錦麗搭檔後，拜登的民調支持率相形11到12日同機構的民調，要增加5%，而在美國廣播公司與華盛頓郵報舉辦的民調中，民主黨全代會讓賀錦麗的支持率增加6%。

全代會前，拜登的看好率本為淨負值，但全代會後則翻轉過來。相形之下，川普總統的支持率在兩次民調中由35%跌到32%，失血3個百分點。共和黨盼望在本周舉行的該黨全代會扭轉這個勢頭。