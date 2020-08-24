川普姊祕密錄音曝光 白宮幕僚長：只是又一次政治攻擊

川普總統的胞姊瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)，在與川普姪女瑪麗‧川普(Mary Trump)談話時痛批川普的祕密錄音曝光後，川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)說這只是「手足相爭」，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)也說，這只是「又一次攻擊」。

而關於川普日前表態支持陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)，並稱這些支持者「熱愛我們的國家」後，梅杜斯表示，他們對該組織一無所知，似乎與川普的說法不同。

針對瑪麗安．川普法官的批評，米勒在「國家廣播公司」(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目上說：「不幸的是，當你入主白宮後，往往就會有家族成員決定說出他們的手足競爭與挫折，並傳出這種消息。」

梅杜斯則在「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目上，被問到關於被披露的錄音中宣稱川普曾找人代考大學入學考試的問題，而他回答說：「聽著，這只是尋常的政治問題，因為一個姪女希望前副總統白登(Joe Biden)當選總統，所以寫書想說服別人。」

撇清不知「匿名者Q」團體

在該節目上，梅杜斯也被問及川普為何不譴責「匿名者Q」；他對主持人說：「我必須要使用谷歌(Google)搜尋才能知道那是什麼；你談到關於它的內容，比白宮裡任何人談論的都多。」

「國家廣播公司新聞網」(NBC News)報導，陰謀論團體「匿名者Q」根據一種說法，認為川普政敵正在經營崇拜撒旦的戀童癖幫派，而川普打算逮捕並處決他們；此陰謀論團體自2016年大選以來持續擴張，並於近期成為疫情假消息來源之一；聯邦調查局(FBI)已將該團體認定為潛在的國內恐怖主義威脅。

川普19日說，他聽說該陰謀論團體支持者「都是熱愛我們國家的人」。

梅杜斯於23日也在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上閃躲關於「匿名者Q」的問題。

資深主播華勒斯(Chris Wallace)問梅杜斯，川普會不會譴責該團體，而他回答說：「我們根本不知道那是什麼；那不是川普所言的核心部分；我對此一無所知，更不知道其是否可信。」