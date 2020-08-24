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與川普不同調？國土安全部代理部長：無權派人守投票站

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合23日電

針對川普總統日前提出在選舉日派遣聯邦政府官員到投票站現場駐守，以預防選舉舞弊的現象，遭到國土安全部(DHS)代理部長沃爾夫(Chad Wolf)反駁。

沃爾夫23日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時，表示國土安全部沒有這項權利，他解釋：「這不是國土安全部的工作，我們的職權是受到國會賦予，而這並不在我們的職權範圍內。」

根據近日的民調顯示，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)占據民調優勢，儘管現階段有意執行通訊投票的州並不多，但川普仍表示對通訊投票的不信任，多次在沒有證據的前提下提及通訊投票可能引發舞弊的現象。

川普曾在20日向福斯新聞網(Fox News)透露欲派遣執法人員，包括聯邦警察和檢察官到各投票站監視，防止舞弊發生；但近日有公民維權團體陸續出面指控，政府派遣執法人員到場監票的行為可被視為恐嚇選民的手段，據紐約大學法學院的布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)表示，此舉將違反各洲和聯邦的法律。

川普對通訊投票不信任的另一個原因，則是認為俄羅斯或中國可能正在計畫偽造通訊投票，企圖影響大選，但沃爾夫表示，目前仍沒有證據支持這項預測；沃爾夫說，目前該部門的防禦焦點大多著重在網路攻擊，例如網路上專門散播假資訊的團隊。

今年7月波特蘭市因非裔人權議題導致許多民眾上街抗爭，陸續引發街頭暴力事件後，國土安全部派遣執法人員進駐該地區；對於後續一連串的鎮壓行動使聯邦與地方政府的關係更加緊張，甚至引發民怨，但對此沃爾夫在節目中仍辯稱一切並無不法。

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