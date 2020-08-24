代表黨內不同路線 歐巴馬：拜登、桑德斯政策目標相同

曾經是民主黨總統提名兩雄之爭的拜登(Joe Biden)與桑德斯(Bernie Sanders)，前者被指政治屬性偏右，後者則給形容為進取的偏左，使人質疑桑德斯的支持者，是否會支持成為候選人的拜登，但前總統歐巴馬表示，兩人的政策目標相同。

歐巴馬在接受「紐約客」(New Yorker )訪問時說，「如果你從四萬呎的高度來看拜登及桑德斯的目標，他們並沒有不同。他們兩人都希望每個人都獲得醫療保健，都希望確保每個人能夠找到一份薪金能支付生活開支的工作，都希望確保每個孩子都接受良好教育。」

歐巴馬暗示拜登出於戰術原因，在某些關鍵問題上偏左。他向「紐約客」說：「很多時候，在處理問題時要懂得『我們如何做到這一點，以及我們需要甚麼聯盟？』。」他又認為 「目前所做的改變只是其中的一些計算方式，並非因為拜登需要改變，而是因為環境已經改變。」

「黨內分歧無須擔憂」

儘管千禧一代，也就目前最大的一代，與政治上平均掌有權力的人存在分歧，但歐巴馬認為，黨內分歧毋須引起擔憂。

「一個大帳篷政黨(big-tent party)，就意味著要寬容、傾聽並擁抱與你有分歧的人，並設法結合在一起。」歐巴馬說。 「因此，你不僅與民主黨的自由派合作，也要與民主黨的保守派合作，同時願意在某些問題上作出讓步。」

與此同時，拜登之前曾說過他對千禧一代「不會同情」，並在2016年時慨嘆「他們只是呆在家裡，並沒有參與。」

但他在接受「紐約客」訪問時，卻對年輕選民表示同情。

拜登當時說「這一代人確實被搞砸了，他們其實是美國歷史上最開放，最不受到偏見，最聰明，受過最好教育的一代。那是怎麼回事？他們以9/11告終，以戰爭告終，以大衰退告終，之後又是這樣告終。在這個危機中，這一代人應該得到幫助。」