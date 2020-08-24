CBS民調：57%共和黨人 「可以接受」17.6萬人染疫亡

全美至今死於新冠肺炎的人數已超過17萬6000人，但隨著總統大選將近，兩黨支持者對川普執政團隊的評價仍兩分極分化；據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)和民調機構YouGov於23日公布的最新民調顯示，共和黨支持者當中，有57%的人認為川普政府在抗疫上已盡力，這樣的死亡人數是可以接受的結果。

雖然該民調顯示，仍有31%的共和黨人不認同，但相對於90%的民主黨人以及67%的獨立選民都認為這是不能接受的結果，差距甚大。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)曾表示，國內死於新冠肺炎的人數可能比官方統計還要多，但仍有40%的共和黨人認為有人刻意將死亡人數誇大，僅18%的共和黨人認同佛奇。

至於對川普總統處理疫情的評價，整體有42%的民眾認可川普的表現，但若將範圍鎖定至共和黨選民，認可川普表現的比率躍升至86%，更有多達75%的人認為，美國現在的狀況比四年前還要更好。

該民調指出，相較於四年前的美國，高達82%的共和黨人相信，川普政府的領導下一切變得更好，其中70%的人認為主要的原因來自整體經濟表現，64%認為是家庭財務的成長；高達七成的共和黨人認為，民主黨是拖累國家前進的主因。

儘管如此，共和黨人與全體民眾對經濟和政府處理疫情的看法似也相當分歧，儘管67%的共和黨人對經濟抱持正面看法，整體選民卻只有35%的人認同；對川普政府處理疫情的方式有高達73%的共和黨人支持，但整體選民卻有62%的人極度不滿意川普政府的表現。

根據該民調對於總統大選整體的支持度分析，52%的民眾支持民主黨總統候選人白登(Joe Biden)，42%支持川普，而且僅2%的人表示「有可能」會在選舉前改變心意。