趕11月大選？川普擬加速批准英疫苗 波洛西轟危及健康

川普擬在總統大選前，快速批准英國實驗新冠疫苗AstraZeneca在美使用。 路透社

「金融時報」(Financial Times)23日報導，川普政府考慮加速批准英國藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)與牛津大學聯合研發的實驗性新冠疫苗在美國使用，時間點落在11月總統大選前；聯邦眾院議長波洛西發推文，痛批此舉將危及美國人的健康及福祉。

財金頻道「CNBC」報導，金融時報引述三名參與簡報的人士指出，川普政府考慮的做法之一，是讓食品暨藥物管理局(FDA)頒發「緊急使用授權」給該英國疫苗。

但阿斯特捷利康向金融時報表示，公司並未與美國政府討論把研發中的疫苗在美「緊急授權使用」。FDA的上級單位衛生部發言人也對金融時報說，任何宣稱總統選舉之前將緊急授權使用新冠疫苗的說法，均「絕對不實」。

川普政府23日已宣布緊急授權血漿療法，供治療新冠肺炎之用。

川普總統22日指控FDA出於政治動機而作梗，不讓各藥廠展開行動，測試有潛力的新冠疫苗以及用做治療。

總統選舉前讓新冠疫苗提前投入取用，可讓川普為自己政府處理新冠疫情找到理直氣壯的說詞；川普政府的抗疫行動遭到廣泛批評。

眾院議長波洛西在社群網站推特發文砲轟川普，另呼籲FDA別屈從於白宮施加的政治壓力。

民主黨總統候選人白登在接受提名演說時，大力批評川普對新冠大流行的因應笨拙，稱其為「全球應對疫情最爛的表現」。

據約翰霍普金斯大學數據，截至22日，新冠病毒在美感染超過570多萬人，粗估占全球確診數的四分之一；而且在21日，美國新增1100多人染疫死亡，累計超過17萬6765人。