川普給習壓力出口、拜登恐逼談判讓步 北京盼誰當選陷兩難

北京高層希望未來四年，美國總統是由川普連任，抑或民主黨的白登當選？專家普遍認為，雖說過去四年川普在貿易上讓中國吃盡苦頭，但國安方面卻幫了中共總書記習近平一把；而且就民主黨最新黨綱來看，強硬對付實力增強中的中國已成美國兩黨共識，白登就算當選也不會給中共好果子吃。

「華盛頓郵報」報導，中國網路新近造出「川建國」一詞，意思是若說川普有讓哪一國偉大，那便是中國。玩笑歸玩笑，川普近四年雖讓中國經濟動盪、科技進展受挫，卻提供實用的機會給習近平及中共建制。

國家反諜報及安全中心主任埃瓦尼納(William Evanina)近日發表聲明指出，中共高層更願川普下台，因為太善變難測。中國較愛白登還是川普的命題於是再度浮現。南京大學國際關係研究院長朱鋒便說，川普政府很情緒化、狂野。

「華郵」指出，但要說中國真的較愛白登，倒也不是。雖說川普一直實施懲罰中國的政策，其壓力為兩國關係正常化40年來僅見，但就世界舞台及中國國內政治，卻提供一扇機會之窗給習近平。習本因經濟疲軟、民眾對中共希望幻滅而飽受壓力，但美國施壓讓他得到藉口，把中國的大病小痛全推諉給華府的「打壓」，另把自己打造為抵禦外國霸凌的國家捍衛者。

華南理工大學公共政策研究員高文波(Gao Wenbo，音譯)指出，美、中處於大國競爭的背景，白登想重建美國的世界領導權，與盟國修好，均意味著中方面臨風險及挑戰。

朱鋒認為，川普再幹四年，中、美將陷入新冷戰；假如白登勝選，雖更能鼓勵兩國回到談判桌，但北京要有心理準備，必須做出重大讓步。

可隨著北京鎮壓香港維權人士及當地媒體，引發西方譁然，近幾周白登的中國政策迴旋空間也變窄。前總統小布希及歐巴馬時代國安會中國事務主任韓磊(Paul Haenle)便指出，天下事總是「一個巴掌拍不響」。