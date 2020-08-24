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別管威州廠爭議了 鴻海讓當地成為全美最夯的就業市場
這幾年在美國的投資計畫，最具爭議性的莫過於鴻海在威斯康辛州的建廠進度，當地政府提供數十億美元稅負優惠後，鴻海卻迅速縮減投資計畫，引發外界不斷抨擊此投資案根本是獨厚鴻海。
不過，據彭博資訊報導，鴻海威州廠所在地和密西根湖西南岸的勞工薪資增幅，正超車全美各地。
最新數據顯示，威州大都會區密爾瓦基以北的馮杜拉克郡（Fond du Lac）和拉辛郡（Racine），7月薪資增幅在全美389個城市分別排行第一和第五，薪資皆比去年同期勁增逾25%。威州第三大都會區希博伊根郡（Sheboygan）的7月薪資也排行全美第35。
威州大部分的經濟正遭受打擊，包括許多酪農業者持續受到川普貿易戰和新冠病毒疫情打擊，但鴻海的設廠計畫顯示，外界對密爾瓦基周遭的製造業投資熱潮持續增加，已使該地區的製造業成為重大亮點。
自從鴻海在拉辛郡設廠和招募員工後，已幫助拉辛郡的薪資增幅攀上歷史高點，而且去年有好幾個月的薪資高居全美之冠。新冠肺炎疫情也未對拉辛郡的就業造成太大的衝擊，例如疫情在4月爆發後，該郡失業率迅速降到低於10%，而且加薪步調幾乎未受疫情拖慢，消費者依然踴躍消費。
威州的基本時薪為7.25美元，符合為聯邦政府保障的最低薪資規定，過去十年都是如此。不過，根據職缺搜尋網站Indeed.com，鴻海威州廠提供時薪15美元起跳的職缺，已接近舊金山和紐約這些海岸城市的時薪水準，有些職缺的年薪甚至多達7.5萬美元。
根據鴻海4月呈交給威州當地經濟發展局的文件，有100家企業和超過1,000名本地員工正參與鴻海科技園區的發展。文件顯示，鴻海到去年底已僱用逾550人。
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