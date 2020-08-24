美國民主黨黨綱刪除「一中政策」，川普如何接招？

美國總統大選倒數計時，川普持續揮舞抗中旗幟，民主黨也不遑多讓，甫通過的2020年黨綱中，刪除了「一中政策」字眼，只剩下「恪守台灣關係法」，這場選戰已儼然成了「反中論述大賽」。

自8月17日開始，連續四天在線上舉行的民主黨全國代表大會，重頭戲就是提名拜登和賀錦麗為正副總統候選人。但，更值得台灣注意的是，大會另一個重要議程是通過黨綱，結果刪除了「一中政策」的字眼，相當出人意表。

在民主黨最新的92頁黨綱中，相較於2016年黨綱提及「恪守一中政策和台灣關係法」，現在只剩下「恪守台灣關係法」。黨綱雖然是不具法律或約束力的象徵性條文，但仍能代表民主黨的政策總結，尤其在大選前夕，向選民傳達了民主黨未來著力的方向。

這個轉變，意味著，當前美國內部的大環境與氛圍，對中國的立場比過去更為強硬。兩大黨正在爭奪對中國強硬態度的話語權，以爭取選民支持。

「一中政策」字眼消失，對台支持度比以往更強

除了重申信守《台灣關係法》的承諾之外，民主黨也表示將持續支持台海兩岸議題在符合台灣人民的願望、以及最佳利益下和平解決。

前美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）指出，從黨綱不見得能看出政黨或候選人的意圖，拜登也無須完全認同黨綱的立場；卜睿哲認為，黨綱更重要的是這句：「符合台灣人民的願望和最佳利益」。

前美國在台協會台北辦事處處長司徒文則認為，「拜登可能會當選，整體而言，這是好的，拜登對台灣的支持會比之前的民主黨政府更強，但沒有我們想像中的強。」

司徒文21日出席「美國民主黨全國大表大會選情分析座談會」指出，拜登過去被認為親中，但他認為拜登現在的立場有所轉變，同時，美國社會目前對台灣的支持度持續上升，無論兩黨誰當選，台灣都能處在一個不錯的位置。

除了對台政策之外，民主黨2020年黨綱涉及中國的部分，篇幅比過去來得長。黨綱寫道，川普主導的美中貿易戰，讓美國農民蒙受損失，民主黨的策略不會片面施加關稅，或陷入新冷戰陷阱。黨綱還寫道，為確保美國利益，美國將與盟友一起，從最強有力的立場與中國談判。

民主黨認為，中國帶來的挑戰並非軍事方面，但美國將阻止並回應侵略行為，美國將強調捍衛全球自由航行的承諾，並抵抗中國軍隊在南海實施恐嚇。此外，民主黨也批評中國將汙染外包給其他國家，使氣候變遷惡化。

川普打「圍堵中國」牌，轉移國民對內政的不滿

接下來，共和黨全代會也將於8月24日登場，選戰已邁入白熱化階段。根據CNN最新民調，6月以來，拜登的領先幅度已收窄，目前有50%選民支持拜登，46%選民支持川普，雙方僅4%的差距。

美國總統在內政和經濟政績低迷之際，通常會塑造外敵，以轉移國民的專注力。抗疫政策倍受抨擊的川普，在其著作《交易的藝術》（The Art of the Trade）中也曾披露自己的處事原則：「我覺得馬上要搞砸時，我就會起身戰鬥，即使成本及風險都很高且困難重重。」

如今，積極爭取連任的川普，從貿易、科技、人權等方面，持續大打「圍堵中國」牌。外界認為，為了搶救民調，川普會不惜操弄兩岸關係當作交易。

今年3月，川普簽署了國會通過的《台北法案》，承諾將努力幫助台灣提高國際地位，並反對中國的「霸凌戰術」。不僅如此，川普政府對台軍售、美國軍艦通過台灣海峽的頻率也持續提高。

《紐約時報》指出，川普政府採取措施，增進台美關係，並且加強台灣在國際社會上的地位，這些舉動是為了反制中國長期削弱台灣在全球的外交地位。「美國已走上一條與中國競爭、對抗的長遠道路；未來任何美國總統，無論是民主黨人，還是共和黨人，都難以偏離這條道路。」

過去，每一屆美國政府都試圖在「一個中國」政策為基礎，對台灣問題維持模糊的立場，以便維護台海的穩定。然而，隨著中國愈發強大自信，加上川普推行「美國優先」外交政策，多位美國官員已公開表達對台灣的支持。

隨著民主黨對台政策的表態之後，民調落後、不久前才指派衛生部長來台的川普，會不會加碼超車？接下來，兩大黨之間的「反中論述」競爭將會如何演變，倍受矚目。