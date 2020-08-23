歐巴馬力撐密友拜登 離開白宮逾3年影響力猶在？

距離美國大選愈來愈近，前總統歐巴馬（Barack Obama）也多次現身為密友拜登（Joe Biden）站台，支持對方打敗現任總統川普（Donald Trump）。拜登與歐巴馬同屬民主黨，且是歐巴馬執政時期的副總統，兩人關係友好。歐巴馬離開白宮已超過3年，但效應猶在，他可以為拜登做造就什麼優勢？對選舉影響力還有多大？

歐巴馬是美國史上首位黑人總統，他在黑人社區的影響力自然巨大。歐巴馬的協助，最直接影響理所當然是美國黑人的選票。特別是在近日反歧視黑人的運動高漲，歐巴馬的發聲可為拜登帶來更多黑人社區的支持。

黑人不是拜登的弱點

不過，拜登其實已滿受黑人社區的歡迎。在2月的初選時拜登的支持度遠不夠同黨的參選人桑德斯（Bernie Sanders），直到南卡羅萊納州的初選拜登才憑着黑人的支持贏得首場勝利。歐巴馬對拜登在黑人社區的幫助並不顯著，也不是最大關鍵。

拜登要在2020年大選中擊敗川普（Donald Trump），重點是要取得白人的支持。據美國選舉政治網站《FiveThirtyEight》分析，歐巴馬能帶給美國人的是「安穩感」。相比起川普牽起的風雨不穩，歐巴馬似乎能夠在這動盪不安的局勢帶來安慰。

歐巴馬的影響力

儘管在歐巴馬的執政期間，他的支持度一度從原本的5成6跌至4成多，但根據蓋洛普（Gallup）2018年的調查，63%受訪者對歐巴馬在任時的工作表示肯定。根據全國廣播公司（NBC）、《華爾街日報》、以至福斯新聞（Fox News）分別在2020年4月至6月的民意調查，歐巴馬的支持度一直領先川普10至20個百分點。

這意味在歐巴馬的宣傳下，可以讓拜登獲得更廣泛的支持。特別拜登有看歐巴馬的基本要素：豐富的履歷，相對溫和的政治姿態，而且是白人。這名「白人歐巴馬」有堪比歐巴馬在白人社區中更大的吸引力。

但當然選舉仍然充滿不確定，在新冠疫情（COVID-19）的影響下，大選會以哪一種方式舉行，疫情會否影響投票率等都是未知數。且在今天川普刻意塑造的「中國危機」是近十年以來所未遇見，選民最終的決擇仍有很大變數。

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文章授權轉載自《香港01》