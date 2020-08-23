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川普：美國可能與中國脫鉤 而且不生意往來
美國總統川普在23日（周日）播出的福斯新聞訪談中說，美國經濟可能與中國大陸經濟脫鉤。
路透報導，川普在一段錄影談話中起先告訴採訪者希爾頓，「我們不必」與中國做生意，然後談到脫鉤時說：「好吧，如果他們不正確對待我們，我肯定會、我肯定會這樣做。」
川普與中國大陸展開一場高風險的貿易戰，直到今年1月才達成了第一階段貿易協議，此後他關閉了第二階段談判的大門，並表示他不滿意北京對新冠肺炎疫情的處理。
南華早報也指出，川普在這段訪談中說，美國沒有義務與中國大陸做生意。川普是在華府和北京在從貿易、科技到香港、南海等問題衝突升高之際，發表上述談話。
川普還說，他親自取消了計劃於上周舉行的美中會談，這項會談的目的是要檢討第一階段貿易協議的執行進度。根據這項由川普和中國大陸副總理劉鶴簽署的協議，兩國的高級官員將在此協議實施六個月後進行檢討。
劉鶴曾在簽署這項協議後的記者會上說，中國大陸與美國脫鉤是「不切實際」。但今年6月美國財政部長米努勤表示，若美國企業無法在中國大陸公平與平等競爭，美中經濟將會脫鉤。
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