紐約市公校9月10日重開 教師工會、華裔家長抵制

紐約市公校9月10日重開準備仍在進行中，但來自教師和家長的阻力巨大，教師聯合工會(UFT)21日在全市五區工會領袖召開的電話會議中指出，希望各區領袖聯合區內教師，做好即將示威和罷工的準備；有華裔家長也指出，在教育局經費面臨削減、教育局無法保證充足的清潔員工情況下，無法放心學校重開。

UFT稍早要求市府，未達到充分防護用品供給、實施健康安全措施和全面病毒檢測三項標準之前，學校不應重開，而且學生和教師都應在返校前進行新冠抗體和病毒檢測；市長白思豪(Bill de Blasio)發布「返校承諾書」，承諾為學校提供足量的防疫和清潔物資、確保學校建築通風、保持社交距離，且一旦全市新冠病毒檢測陽性率七天平均值超過3%，會即刻關閉所有學校，但仍難撫廣大教師和家長的擔憂。

兩名布碌崙(布魯克林)科技高中教師22日投書「大西洋月刊」(The Atlantic)，指出雖然教育局說所有公校都將配備符合要求的通風裝置、更多護士和足夠的校內監管員工保證校內設施的清潔，但目前教育局面臨20%的經費削減危機，一旦經費被削減，10月1日起很可能有9000名教師會因此失去工作，那麼屆時能夠到校提供教學的教師數量就會出現嚴重短缺。

二人還指出，雖然教育局承諾保證所有數字的透明性，但至今仍未公布具體有多少教師在新冠爆發初期被傳染。

根據俗稱為「Taylor Law」的「公職人員公平雇用法案」(Public Employees Fair Employment Act)，教師是禁止罷工的公職人員群體之一，如果教師罷工，工會將受到經濟懲罰；但教師聯合工會日前已經明確指出，如果市府執意重開公校，他們將很可能組織罷工，21日UFT與市內五區工會領袖召開的電話會議，各區領袖已經準備好聯合區內教師進行罷工的準備。

第24學區委員會主席黃友興表示，他明白網路授課效果確實不佳，因此他與女兒商量暫時選擇每周返校一天，但由於開學後公車數量不會增加，他不放心女兒坐公車上學，決定親自接送；但他也強調，學校重開面臨的諸多現實難題就擺在眼前，教育局暫時無法解決，他贊同UFT提出的詳盡重開標準，然而要保證近100萬學生和教師在不到三周時間內全部完成病毒檢測，以目前紐約市的情況來看很難完成。