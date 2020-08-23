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山火暴風夾擊…加州周末恐有大火 南部沿岸2熱帶風暴來襲

世界日報 / 記者胡玉立╱綜合報導
全美本周末不平靜，加州自15日數千次雷擊引發山林大火至今，短短一周內，至少有585個火場、5人死亡，近100萬英畝土地焚燒，逾700戶房屋焚毀，11萬人撤離家園。 美聯社
全美本周末不平靜，加州自15日數千次雷擊引發山林大火至今，短短一周內，至少有585個火場、5人死亡，近100萬英畝土地焚燒，逾700戶房屋焚毀，11萬人撤離家園。 美聯社

全美本周末不平靜，加州自15日數千次雷擊引發山林大火至今，短短一周內，至少有585個火場、5人死亡，近100萬英畝土地焚燒，逾700戶房屋焚毀，11萬人撤離家園。加州消防員努力滅火，試圖減緩該州史上規模第二和第三大火蔓延，但周末的天氣可能引發新的大火，「最糟的時刻尚未過去。」

而在美南地區則極罕見同時地有兩個熱帶風暴「勞拉」(Laura)和「馬可」(Marco)，不約而同，越過墨西哥灣朝美南沿岸撲來，預計下周未前以颶風或接近颶風的強度登陸；國家颶風中心預計，這兩個熱帶風暴有可能周末稍晚至25日在墨西哥灣上空合併、盤旋，形成規模可觀的罕見氣象，對美南沿岸當地居民造成重大威脅。其中「勞拉」格外令人擔憂，它可能利用墨西哥灣異常溫暖的水域，發展成更嚴重的颶風。

川普宣布重大災難 提供聯邦援助

川普總統22日宣布加州野火為重大災難，將提供聯邦援助。加州長紐森(Gavin Newsom)表示，重大災難宣布後，受火災影響居民可獲得危機諮詢、住房和其他社會服務。

州消防官員則說，微風及夜間涼爽潮濕的天氣讓消防工作有些許進展，但最新天氣預報顯示的溫暖乾燥、陣風和閃電，勢將對影響救災。

國家氣象局已對舊金山灣區和中部海岸(Central Coast)發出紅旗警告，指23日上午至24日下午有高度大火危險。加州林業和消防局局長波特(Thom Porter)推文說：「最糟的時刻尚未過去。我們正在戰鬥中。」

加州森林防火廳(CalFire)表示，最近反應的585個火場很多很小型也很偏僻，最大的三個火場分別位在灣區的森林農村地區、舊金山以北的葡萄酒鄉、以及聖克魯斯山脈(Santa Cruz Mountains)與舊金山以南的聖馬刁縣(San Mateo County)沿海地區。前兩個火場已燒毀1045平方哩，是加州史上規模第二和第三大火場。

消防官員本周稍早曾表示，部分消防員輪班工時長達72小時，而非平日的24小時，負擔沉重。至21日，總數約13700人的消防員開始獲得來自10個州的國民兵及軍隊地面和空中協助。

舊金山以南聖克魯斯山區的一場火災，摧毀了近100座建築，火勢受控面積已從2％略微提高到5％。消防隊在此建立防火屏障，目的是保護已撤離居民的加州大學聖克魯斯分校和周邊地區。加州森林防火廳負責人布倫頓(Mark Brunton)說：「雖然這不是萬靈丹，至少是個很好的據點，可以防止大火向南蔓延。」

至於「勞拉」和「馬可」這兩個熱帶風暴目前都在加勒比海一帶，由於路徑不穩定，確切登陸美國地點仍待觀察；預計「勞拉」26日接近路易斯安納州海岸，「馬可」25日會接近德州或路易斯安納州西部海岸。

科羅拉多州立大學颶風研究員菲爾·克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)說，墨西哥灣上次同時出現兩個颶風的時間要溯自1900年，同時出現兩個熱帶風暴的紀錄發生在1959年。至於最近一次有兩個暴風雨在24小時內連續登陸，是發生在1933年。

颶風中心預計這兩個熱帶暴風經過或接近的地區將出現三至六吋降雨，對大範圍地區構成洪水泛濫的威脅。2020年的颶風季節特殊，至今已有兩次1級颶風登陸美國，但還沒有颶風達到三級以上。

全美本周末不平靜，加州自15日數千次雷擊引發山林大火至今，短短一周內，至少有585個火場、5人死亡，近100萬英畝土地焚燒，逾700戶房屋焚毀，11萬人撤離家園。 美聯社
全美本周末不平靜，加州自15日數千次雷擊引發山林大火至今，短短一周內，至少有585個火場、5人死亡，近100萬英畝土地焚燒，逾700戶房屋焚毀，11萬人撤離家園。 美聯社

颶風 舊金山 大火

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