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白宮玫瑰園翻新 梅蘭妮亞共和黨全代會將演說

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
歷經三個星期、依1962年原始設計精神重建的白宮玫瑰園(White House Rose Garden)及時竣工。 美聯社
歷經三個星期、依1962年原始設計精神重建的白宮玫瑰園(White House Rose Garden)及時竣工。 美聯社

歷經三個星期、依1962年原始設計精神重建的白宮玫瑰園(White House Rose Garden)及時竣工，讓第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)25日晚上可以在那裡發表共和黨全國代表大會演說；不過，白宮官員拒絕透露白宮玫瑰園整修費用總額，只表示更新案是以私人捐款支付。

聯邦法規禁止將白宮刻意作為政治集會場地，儘管有許多總統或多或少想過要打破這個規定，但川普家族是第一個違反聯邦規範，把白宮場地拿來當成政治集會場所的第一家庭。

除了梅蘭妮亞的白宮玫瑰園演說，川普總統27日晚也將在白宮南草坪發表共和黨全國代表大會演講；南草坪演講舞台將在周末搭建。

精心改造的白宮玫瑰園22日向媒體公開，園中花朵主要是梅蘭妮亞喜愛的粉彩色調，其中包括白玫瑰，以紀念1979年第一位訪美的教宗若望保祿二世(Pope John Paul II) ；園中另外添加呈現菱形布局的黃楊木，為此，約10來株野蘋果樹被移其他地方栽種。

此外，花園東側一個有時會被總統用做午餐和開會地點的座位區域也被拆除，改置一座名稱仍待宣布的裝置藝術品。

花園最引人注目的變化是增加一條三呎寬的石灰岩步道，與中央草坪接壤；其他變化還包括改善排水系統和基礎設施，讓花園更適合殘疾人士使用；視聽廣播等技術修復也是白宮玫瑰園更新計畫的一部分。

梅蘭妮亞7月27日宣布白宮玫瑰園更新計畫時發表的報告寫道：「保護白宮景觀的歷史完整性，乃重大責任，身為公眾信託資產監護者，我們將善盡職責。」

歷屆總統均將白宮玫瑰園作為重要活動背景。在新冠病毒疫情期間，戶外活動被認為較為安全，川普也越來越多常在白宮玫瑰園辦活動。

白宮 梅蘭妮亞 川普

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