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共和黨全代會24日揭幕 緊急任務：說服悲觀選民挺川

世界日報 / 編譯潘勛／綜合22日電
共和黨全國代表大會將於24日登場。圖為黨代會商店出售支持川普的T恤。 路透社
共和黨全國代表大會將於24日登場。圖為黨代會商店出售支持川普的T恤。 路透社

共和黨即將自24日起召開為期四天的全國黨代表大會，小部分共和黨高層當天將現身北卡羅來納州夏洛特市，但其它大部分全代會將在線上舉行；四個晚上都有黨內保守派人士為連任選戰陷入苦戰的川普總統站台，而川普本人則將在27日於白宮發表接受提名演說。

全國公共廣播電台報導，川普連任競選陣營表示，共和黨全代會的主旋律為「向美國偉大故事致敬」(Honoring the Great American Story)，每個晚上都主打政治要角的發言，以及「美國人日常生活充滿希望及愛國心」。

24日的副主題為「應許之地」。高達336名各州共和黨代表將於夏洛特市集會，進行唱名投票，正式提名川普及副總統潘斯成為該黨正、副總統候選搭檔。當晚由誰主講，目前仍在安排中。

25日次主題為「機會之地」，安排第一夫人梅蘭妮亞晚上在新翻修的白宮玫瑰園演說；26日副主題為「英雄之地」，潘斯將由馬里蘭州巴爾的摩市麥克亨利堡(Fort McHenry)發表演說。而27日副主題「偉大之地」進行時，川普將由白宮南草坪發表接受提名演說。

其他預計主講的保守派領袖包括聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡州)、聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst，愛荷華州)、眾院少數黨領袖(Kevin McCarthy，加州)，以及前美國駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)。

其他據估安排在共和黨全代會演講的還有馬克‧麥考科拉斯基(Mark McCloskey)及其妻子派翠西亞(Patricia McCloskey)，這對律師6月在聖路易市舉槍朝著自宅外「黑人的命也是命」抗議者，而名聲大噪，目前正面臨重罪起訴。

「華盛頓郵報」報導，共和黨這次全代會面臨的緊急任務，在說服對國情悲觀的選民，目前新冠疫情肆虐、景氣蕭條、種族關係緊張，川普理當繼續執政四年。

共和黨全代會主席隆娜·麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)受訪表示，大家會見識到，相對民主黨全代會充斥著愁慘悲觀，專注於川普總統的共和黨全代會聚焦於真實的民眾、其故事，還有川普政府的政策如何提升他們的生活，大家對未來四年抱持振奮的願景。

共和黨 川普 白宮

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