川普轟FDA延遲疫苗試驗 如「深層政府」想阻礙他連任

川普總統22日公開反批對聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的不滿；他推文稱FDA延後新冠疫苗臨床試驗，宛如「深層政府」(deep state)暗中攪局，企圖危害他的連任選情。

「深層政府或不管是誰，迫使FDA難以讓藥廠開始人體疫苗試驗。」川普推文表示，「他們希望在11月3日前，讓民眾看不見希望。但我們必須加緊腳步，拯救生命。」

他還直接點名FDA局長哈恩(Stephen Hahn)，還順帶抨擊FDA撤銷羥氯奎寧(hydroxychloroquine)治療新冠肺炎患者的使用權。

日前FDA監督疫苗研發的生物評估與研究主任馬克斯(Peter Marks)曾公開表示，若川普執政團隊在無法確保疫苗安全和有效的強況下，強制通過使用許可，那他將會辭職。言下之意似是擔心受到壓力要強行推出疫苗。上周在聯邦政府主持的會議上，國家衛生研究院(National Institutes of Health)的學者們和製藥專家，也紛紛對川普政府可能強制通過疫苗的使用許可表示擔憂。

報導指，馬克斯告訴媒體，目前他沒有受到任何政治壓力，FDA一切都遵照標準規定執行，他說：「我無法忍受看著不安全又無效的疫苗通過認證，這是我的底線；如果真的發生了我覺得我有責任下台，向社會大眾指出我們公衛系統的問題。」

但這些公開言論又惹怒了川普總統。這反映出急於提升檢測數量和研發疫苗之際，聯邦衛生單位與公衛科學，早已被捲入川普的政治角力戰場。

川普政府開砲的幾天前，才下令禁止FDA監管包括新冠病毒檢測研發在內的各種實驗；這個做法震驚公衛專家，警告此舉可能使品質不佳的檢測試劑流入市面；若民眾獲得錯誤的檢測結果，恐怕使疫情加重。

FDA前局長高特里布(Scott Gottlieb)也發聲，FDA過去半年與不同實驗室合作研發各種試劑；衛生部的新政策，可能阻撓檢測研發工作。他說：「現在FDA可能無法提供檢測開發商關鍵的建議，或是對品質不良的檢測試劑採取行動。」

川普還怪罪FDA遲遲不批准有機會成功，但還未證實有效的康復者血漿療法(convalescent plasma)。他說：「你手上有一堆人，卻慢慢吞吞的，他們只想拖到11月3日後再做。」

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)痛批川普的行徑「非常恐怖」；她表示FDA的權責在於監管新藥的藥效和安全，而非成為謀得政治私利的工具。

她說：「總統這樣做非常危險，這將危及美國人的健康。」