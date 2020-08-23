新聞分析／川普「侮辱策略」無成效 謙虛友善才是成功之道

即便是川普總統最死忠的支持者，在某些時候，還是會一屁股跌坐下來、騷著頭，一整個惱怒地問：「他幹嘛要這樣說啊？」

曾任雷根和老布希總統文膽的麥京農（Douglas Mackinnon）22日分析指出，川普總統有時似乎刻意喜歡「讓煮熟的鴨子飛掉」。這種持續違反直覺的行為，難免讓人想問：「川普是不是有『自毀綜合症』？」此症頭形容一個人故意讓自己處於有害處境、或阻攔想提供幫助的人，其行為對他自己造成不必要的傷害。

有些人把川普的言行套上「惟恐天下不亂」論：有些人除非周遭一切處於不確定、劇變和風險不斷升級的狀態，否則就是無法打心底感到高興或滿足。不論總統或他的下屬如何看待這些「心理學論調」，但川普的確經常「自己挖坑往裡面跳」。

麥京農說，那些不喜歡川普或公開憎恨川普的人或許不會承認，但川普的確非常聰明，通常也有很好的直覺。這些特點在2015年末和2016年全面展現出來，當時他幾乎全靠自己選總統。

從企業經營生涯到現在坐上總統大位，川普一直是個說話浮誇、動輒開炮的人。他的炮火有時正中目標，但一旦轟錯了人，麻煩就很大。搞得一些支持他的人跳腳大喊：「為什麼要冒這麼大的風險或開槍亂射？」答案可能很簡單：因為川普就是忍不住。

不久前，川普即兩度對民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）胡亂開槍。他先是說她「很噁心（nasty）」，接著又毫無根據地說她選副總統不符資格。

麥京農表示，亂罵女性「噁心」無論怎麼看都是失敗的策略，尤其是針對首位成為副總統候選人的有色人種女性。而信口亂說加州奧克蘭市出生的賀錦麗在憲法上沒資格當副總統，就算是想試試自己的高射炮會不會一發就中，這一類的胡言亂語，川普仍然不該說出口。

支持川普的人相信川普正在拯救美國，擺脫長達數十年的自由派失敗政策，然而，這些支持者也有許多人希望川普記得他代表的是美國總統最高職務，希望他能言行稱職。

麥京農表示，如果川普真的相信他和他的政策是承受種種災禍的美國最佳解藥，他必須一改自己老愛用侮辱話語激怒他人的「更衣室談話」，好好推銷自己和他政策的優點。川普理當知道，在登上全國舞台五年多之後，「侮辱策略」就算不惹人厭，到最後也會毫無成效。謙虛和友善，永遠是成功之道。