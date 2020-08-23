「風暴女」丹尼爾斯4萬美元律師費 法官要川普付錢

洛杉磯最高法院法官裁定，川普總統必須為前成人電影女星風暴‧丹尼爾斯(Stormy Daniels)提出的訴訟支付4萬4100元律師費。

丹尼爾斯在代表律師公布裁決後，即在推特上貼文：「是的，另一個勝利。」白宮則沒有回應。

2016年10月正值總統大選進入倒數關鍵時刻，丹尼爾斯曾與川普律師柯恩(Michael Cohen)達成保密協議，以13萬元做為她的「封口費」，不能對外透露與川普之間的露水關係；但丹尼爾斯2018年3月興訟，希望法院裁定這份封口協議無效，好讓她能公布真相。

對於丹尼爾斯的封口費之說，川普及他的支持者一直否認，但到了2018年5月，川普在推特貼文承認知道給付封口費之事已有數年之久，又說已償還柯恩給丹尼爾斯的錢。

由於雙方不再保持沉默，丹尼爾斯對保密協議的訴訟被駁回，因此川普的律師說，丹尼爾斯未能勝訴，因此無權獲得律師費。川普律師還辯稱，丹尼爾斯並未證明川普是用「戴維‧丹尼森」(David Dennison )簽署保密協議。

但丹尼爾的斯律師在網上公開洛杉磯高等法院法官在8月17日的裁決，法官在判詞中除駁回川普律師的說法外，還指出有大量證據表明柯恩以丹尼森作為川普的化名，因此要支付丹尼爾斯律師費。

自從川普當選總統之後，丹尼爾斯仍然繼續她的成人娛樂事業，在提出訴訟後更廣為人知，利用她新的名氣來招徠，在脫衣舞俱樂部表演。與此同時，柯恩承競選財務作弊以及向國會說謊等罪名，2018年被判刑三年。