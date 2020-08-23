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指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

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前有野火、後有新冠 加州數萬人撤離受威脅

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合22日電
加州野火迫使17.5萬居民必須逃離家鄉。法新社
加州野火迫使17.5萬居民必須逃離家鄉。法新社

加州民眾正面臨多重危機，新冠病毒疫情還沒被控制住，野火又同樣失控，在各地大規模肆虐，迫使數萬人逃離家園，卻面臨新冠肺炎的威脅。

數月來，民眾都被勸告要待在家中並避免與人接觸，現在卻必須逃到不同的城市，擠滿當地旅館，或是在臨時收容中心裡盡量保持社交距離，而政府官員則須研擬緊急救濟方案，卻因為持續存在的新冠病毒威脅而變得更複雜。

加州林業與消防局(CalFire)指出，過去一周內，該州各地有將近77萬1000英畝土地慘遭祝融，由閃電引發的數十起野火，順著乾燥的植被持續迅速蔓延，逼近城鎮邊緣。

由於部分火勢迅速增強，自多個社區疏散的居民人數在20至21日之間暴增，許多人可能長達數周都無法回到家園。

聖他克魯茲(Santa Cruz)市政禮堂的工作人員亨特(Rylan Hunt)說，躲進來的疏散民眾每次進入都要排隊消毒雙手並測量體溫；工作人員也會分發口罩，並時時提醒民眾配戴。

亨特表示，有一位疏散民眾進入這座收容中心時體溫偏高，目前仍獨自待在成為「隔離」區的備用房間中，也有醫護人員在現場支援；這位隔離民眾已經接受新冠病毒檢測，並從側門進出。

這座收容中心裡的多數人都保持警戒預防感染新冠病毒，但有人說還是很擔心染疫；由於加州部分地區出現大規模社區傳染，專家已多次警告民眾，在室內群聚特別危險。

儘管天氣條件似乎有所好轉，濕度更高，風速也多已減弱，國家氣象局(NWS)警告，巴哈半島(Baja Peninsula)附近的熱帶風暴「金娜薇」(Genevieve)預期會在本周末至下周前半帶來水氣與不穩定條件，可能出現更多次閃電「並可能引發更多火勢」。

先前在破紀錄熱浪期間出現的一場罕見夏季風暴，形成超過2萬次的雷擊，而相關單位表示這就是加州大規模火勢的起因。

社交距離 新冠肺炎

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