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指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

從南加沙漠到葡萄園、電影和建築地標 野火摧毀美好記憶

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合22日電
美國加州的野火快速延燒逾2萬公畝，拉森郡（Lassen County）15日遭到一連串火龍捲襲擊，大規模的野火伴隨閃電雷擊，火勢蔓延速度驚人。美聯社
美國加州的野火快速延燒逾2萬公畝，拉森郡（Lassen County）15日遭到一連串火龍捲襲擊，大規模的野火伴隨閃電雷擊，火勢蔓延速度驚人。美聯社

加州大盆地紅杉州立公園(Big Basin Redwoods State Park)許多古老大樹21日身陷火海，不僅燒掉千年巨木，也「燃」起許多人的回憶；加拉格(John Gallagher)想到他的兒子們，楊恩(Darryl Young)憶起他爸，蘿拉‧麥克蘭登(Laura McLendon)則想到她的大喜之日。

來自舊金山的天然資源保護論者麥克蘭登說，「時逢日暮，系陽光歪斜的照在林間。」下周，就是她嫁到國家森林裡的丈夫家滿三年的日子，「我們聽得見鳥囀，很神奇」。

加州最老的大盆地紅杉州立公園有118年歷史，加拉格6月才帶孩子去健行、露營；麥克蘭登和夫婿在500年歷史的紅杉前交換結婚誓言，但這一切都被火舌無情吞噬。

國家公園19日關閉，以免宛如烈日怒火的報復傷及無辜。

從南加州沙漠到內華達山脈(Sierra Nevada)，在到年年舉辦活動的葡萄園、電影播映地和建築地標，都毀於祝融。

過去幾年來，野火肆虐優勝美地國家公園(Yosemite National Park)，燒黑約書亞樹國家公園(Joshua Tree National Park)著名景區瑪拉綠洲(Oasis of Mara)，毀了派拉蒙牧場(Paramount Ranch)並奪去世代熱愛的馬里布(Malibu)夏季營地。

該州的野火傷疤隨處可見，且還可能出現更多。

本周由閃電圍城引起的大火已燒掉超過77萬1000英畝，濃煙加劇熱浪影響，電網不敷需求，新冠病毒則威脅著逃往避難中心的住戶。

這場火警已知造成至少五人死亡，10萬多人撤離家園；當局21日發布更多撤離令，涵蓋範圍包括靠近聖他羅莎(Santa Rosa)的部分俄羅斯河(Russian River)。

加拉格在推特張貼數月前才和雙胞胎兒子去該國家公園的照片，推文寫道：「難以置信。」 照片中藍天、綠樹聳天的壯闊美景，對比野火過後的灰黑死寂，宛如天堂與地獄。

加州公園及娛樂局(Department of Parks and Recreation)19日表示，國家公園蒙受「嚴重損害」，包括總部、「歷史核心」和營地等。

國家公園 舊金山

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