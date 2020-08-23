人+氣候+梵風+滅火方式 加州野火不斷

加州北部與中部超過40萬英畝的林地陷入火海，多場火警由近1萬1000次的閃電造成，高溫疾風讓情況更加惡化。

紐約時報(NYT)解析，加州野火嚴重的四大關鍵是：

氣候

哥倫比亞大學(Columbia University) 生物氣候學者威廉斯(Park Williams)說：「火，在許多方面是非常簡單的東西，只要物體夠乾，星星之火可以燎原。」

加州和西部許多地區一樣，在秋冬才取得足夠水氣，當地植栽在夏天慢慢地乾枯，因為夏季缺乏降雨且溫度高，植栽成為火引火物。

加州本身乾燥的氣候，加上氣候變遷，大火難免。

威廉斯說，「就算沒有全球暖化，現在的氣溫也比過往高華氏兩到三度」，植物更乾，更易起火。

加州野火紀錄可追溯至1932年，十大野火都發生在2000年後，包括史上最大的2018年的蒙多西諾複合大火(Mendocino Complex Fire)，以及今年延燒沙加緬度(Sacramento)西部的LNU Lightning Complex。

人

即便易燃條件全部存在，也需要有人點火；有時候是閃電等天候因素，但更多時候是人為疏失。

沙漠研究所大氣科學助理研究教授奧克里(Nina Oakley)說：「南加州所見的許多大火及火災區域若有人居住，那就是人為造成的。」

許多致命野火始於掉落的電線，如加州史上第六大、2018年卡爾大火(Carr Fire)因為一輛卡車撞飛輪胎，鋼圈摩擦人行道產生火花而起。

滅火

美國歷來的滅火方式，讓今日的野火更加嚴重。

威廉斯表示，上個世紀的打火方式在西部表現出色，但每當成功撲滅一場火警，就表示有許多應該燒掉的東西沒被燒掉；過去一世紀以來，許多地方累積了很多這樣的植物，其中許多就在現在發生火災的加州。

聖塔安那焚風(Santa Ana winds)

堪薩斯密蘇里大學地球科學助理教授孫鳳蓬(Feng-Peng Sun)說，今年第二波林火還沒到，每逢秋天，被稱做聖塔安那的強風挾乾空氣吹襲從西部到南加州的大盆地。

孫鳳蓬曾發表研究，說明加州有兩波野火，第一波發生在6到9月，受溫暖乾旱氣候驅動；大部分人認為，這屬於西部野火季，偏向內陸且高海拔山林。

孫鳳蓬及其共同作者指出，第二波從10月到隔年4月的野火季，是受到聖塔安那焚風驅動，其延燒更快三倍，火場更靠近都會區，且在1990年起的20年內，這波野火有八成機率造成經濟損失。