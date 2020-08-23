今夏創高溫 野火燎原 加州死亡谷破全球最高溫

今年可說是人類命運多舛的一年，除了新冠肺炎已造成數十萬人死亡，氣候變遷也使人類的生存環境面臨嚴峻的挑戰；加州死亡谷(Death Valley)在本月更出現華氏130度、相當於攝氏54.4度的高溫，打破全球最高溫的紀錄，西方國家的氣候監測站也有超過140處，在過去10天內測得當地歷史上的最高溫。

高溫氣候容易產生乾旱及熱帶型暴風等天然災害，但最糟糕的莫過於野火燎原；加州舊金山灣區本周已經發生至少35起野火燃燒事件，將近12萬5000英畝的土地付之一炬。

國家氣象局(National Weather Service)在推特上寫下：「雖然夏天就應該感到炎熱，但這次不一樣，今年的高溫已經為人類帶來嚴重的威脅」；全球有8000多萬人飽受旱災及炎熱之苦，數以萬計的人們被迫帶著口罩逃離遭到野火吞噬的家園。

聯邦旱災監控中心(U.S. Drought Monitor)指出，科羅拉多州今年已經發生四起野火焚燒森林的意外，該州還有一半以上的地區正面臨嚴重的乾旱；上個月該州的加菲爾德郡，距離大章克申(Grand Junction)以北約18里處發生的野火燃燒事件，為當地史上第二大的森林野火。

此外，大西洋東岸各沿海測點的數據顯示，今年的海水溫度比以往上升二至三度；氣候專家們擔心，即將來臨的颶風季可能變得更活躍，恐怕超越2005年颶風季的強度；當年曾發生重創紐澳良的卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)，以及數個三級以上的颶風。

聯邦疾病管制中心(CDC)的數據顯示，1999年至2010年間有8000多人死於氣候炎熱引發的病症，其中65%的人在7月至8月的期間死亡；高溫的氣候對人體造成致命的負擔，許多人開始出現缺水、低血壓、頭暈和肌肉痙攣等症狀，專家也警告，如果人體無法適度調節高溫，最嚴重會導致器官衰竭。