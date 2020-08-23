仍能賺進數十億…郵局獨特會計系統造就大虧損

國會議員正在就美國郵政總局(USPS)紓困案交鋒；而儘管USPS多年來帳面上持續出現重大虧損，但其實仍能賺進數十億元。事實上，USPS的財務問題都肇因於一種獨特的會計系統，不僅晦澀難解，也不能反映實際成本。

USPS的財務問題與11月大選勢必激增的通訊選票無關，更不是與電商巨擘亞馬遜(Amazon)簽訂包裹遞送契約所導致；郵政法以及針對這些契約的調查已經證實，USPS透過與亞馬遜等業者簽約合作可以賺錢。

在6月30日結束的九個月時間裡，USPS的正現金流量將近20億元，比前一年同時期的13億元有所增加；USPS過去三個財年的年度正現金流量平均也達到30億元。

儘管如此，USPS仍傳出巨額淨虧損，在最近九個月內多達75億元，比前一年同時期的59億元淨虧損更多。

近年來傳統的第一類信件的確持續減少，帳單寄送與支付方式也由傳統信件改為線上進行；但就算傳統信件的收入與數量減少，USPS還是能透過這項業務賺錢。

由於消費者更常進行網路購物，書信減少的數量，已經被暴增的包裹數量超越。

但現金流與利潤不同；獲利的因素必須計入業務成本，而USPS的相關成本非常高。

USPS財務最大的問題，是一項獨特的規定，要求該局提前數十年支付員工的退休津貼。

2006年，國會通過法案，要求USPS在約十年內為長達75年份的退休員工醫療照護津貼先行融資。

該法規於2007年生效，當時USPS還在獲利，但隨後發生經濟大衰退(Great Recession)，讓該局蒙受巨大衝擊，無力支付相關款項。

儘管USPS近年來都沒有支付相關款項，仍持續將這項理論成本列入支出，自2017財年之初以來達到168億元，這筆金額就占該局傳出虧損的大部分。

除了退休員工的醫療照護費用，給員工的賠償金也是另一項假設成本，對USPS財務帶來負擔；自2018年10月以來，該局帳面上記錄支付給郵局員工的工傷或致死賠償金，比實際必須支付的金額高出約40億元。