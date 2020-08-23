NPR調查：總統初選55萬通訊投票被拒 遠超2016大選無效票

全國公共廣播電台(NPR)最新分析發現，今年的美國總統初選中，超過55萬張選票屬於無效未列入點算之列，這個數字遠超2016年的的31萬8728票，使人關注今年11月大選是否會有同樣情況，因為預計將有數以千萬計的選民會通訊投票，其中許多是「首投族」。

選舉專家指出，首次不在籍投票的選民，最有可能犯下錯誤而導致投票無效，其中有色種族及和年輕選民最有可能犯上錯誤，這些包括沒有簽名、又或與紀錄中的簽名不符、又或太晚收到選票。

目前正與加州大學洛杉磯分校就2020年選民展開研究的民主基金會指出，到目前為止，在2016年選舉中親自投票的人中，約有四分之一表示計畫今年改為通訊投票。對於首投族來說，情況也是如此。

不要看輕投票無效的票數，即使數據有限，但也影響很大。 NPR發現，若在關鍵州份有數以萬計的選票列為無效的話，總統、國會議員的選舉結果，便會由相對較少的選票來決定。

例如，川普2016年在威州，僅以多出2萬3000票而取勝。而在4月該州的總統初選中，超過2萬3000張不在籍選票列作無效。賓州6月初選，也拒絕了3萬7000票，而川普2016年在賓州僅以4萬4000多張選票優勢獲勝。

由於美國人在今年大選的投票方式上存在極大的黨派分歧，因此選票無效的數字就特別顯得重要。

川普一直抨擊通訊投票會造成欺詐，民主黨則正在推動通訊投票，因而也擔心他們支持者的選票可能會被列作無效，為此正全力爭取延長郵寄投票截止日期。

佛羅里達大學政治學家史密斯(Daniel Smith)指出，通訊投票出錯而列作無效只是冰山一角，也有不少選民錯誤選擇了太多候選人，又或錯誤圈上候選人的名字。

他表示，若是親自投票會減少出錯，因為容易找到人提供協助，統計指出，親自投票者出錯機率為萬分之一，而通訊投票錯誤率為百分之一。