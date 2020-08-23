眾院罕見周六開議 通過撥款郵局250億處理大選前郵務

眾院22日罕見開會，討論並通過撥款給美國郵政總局(USPS)的250億元緊急基金，盼郵局恢復撙節刪減的措施與服務，以便在11月大選前處理因新冠肺炎疫情而暴增的通訊投票郵務。

民主黨占多數的眾院22日傍晚以257票對150票，通過此案，且獲得擔憂郵局改革而言延誤郵件的共和黨人支持；但此案可能在共和黨領導的參院面臨強烈反對，川普總統也揚言否決。

川普推文指眾院投票是「另一場民主黨騙局」；對此，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)說，「他說一切都是騙局，因為他就是騙局。」

有26名共和黨議員投票支持此案，伊利諾州共和黨籍國會眾議員戴維斯(Rodney Davis)表示，「我的確相信疫情會讓通訊投票大增，他們也需要經費。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，對郵局獲得額外經費抱持開放態度，但不支持單獨法案；他曾呼籲以新冠肺炎紓困法案的方式，對郵局紓困。

川普盟友與大金主德喬伊(Louis DeJoy)就任USPS局長後，實施撙節措施、移除郵筒、限制郵局人員加班時數，郵局與白宮勾結影響通訊投票的討論甚囂塵上，讓郵局意外成為選舉年焦點。

德喬伊21日出席國會聽證會時，表示無意恢復已經施行的撙節措施，也未能詳述以精簡資源處理大量通訊選票的計畫。

許多共和黨指民主黨抱怨郵局影響通訊投票為反應過度，共和黨領導人呼籲議員投反對票，譴責民主黨推動「陰謀論」。

川普曾說要阻止郵局獲得奧援，他22日在眾院投票前推文寫道：「郵局代表屢次聲稱他們不需要錢，而是要改變 」

眾院監督委員會主席麥隆尼(Carolyn Maloney)說，此案起草者22日公布郵局內部文件，顯示德喬伊已指示全國郵局延後兩個月施行相關改變。

麥隆尼發表聲明說：「對那些宣稱『沒有延誤』、指此為『陰謀論』的人，我希望新資料讓你們重新思考立場，並支持緊急立法。」