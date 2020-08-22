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若美拒絕延長簽證 十餘名美國之音記者或將被迫離美

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多名美國國會助手向美聯社透露，如果美國政府拒絕延長相關簽證或者在美逗留時間、即所謂的「寬恕期（grace periods）」的請求，大約有16名美國之音的外籍記者將在接下來幾周內被迫返回各自的國家。圖／德國之聲中文網
多名美國國會助手向美聯社透露，如果美國政府拒絕延長相關簽證或者在美逗留時間、即所謂的「寬恕期（grace periods）」的請求，大約有16名美國之音的外籍記者將在接下來幾周內被迫返回各自的國家。圖／德國之聲中文網

多名美國國會助手向美聯社透露，如果美國政府拒絕延長相關簽證或者在美逗留時間、即所謂的「寬恕期（grace periods）」的請求，大約有16名美國之音的外籍記者將在接下來幾周內被迫返回各自的國家。這些助手還表示，尤其一些來自中國和印度尼西亞的記者可能會因為在美國之音的工作而在家鄉遭遇困境。

相關簽證通常會定期更新，美國眾議院外交委員會主席、民主黨議員艾略特．恩格爾（Eliot Engel）周五（8月21日）不滿地表示，國會要求管理美國之音及其國外機構的美國全球媒體總署（U.S. Agency for Global Media）解釋為何沒有對相關簽證進行更新的原因，後者卻置之不理。恩格爾指出，甚至受影響的記者都不了解有關其簽證的具體訊息。

故意拖延時間？

透露訊息的美國國會助手因為未經授權公開討論此事，所以希望保持匿名。他們介紹，美國之音在美國約有80名外籍員工，其中16名員工的簽證最先面臨更新的問題。恩格爾同時呼籲美國國務院和國土安全部門為簽證已經到期的記者延長「寬恕期」，以免他們在沒有做好安排的情況下被迫離開。

恩格爾在一份聲明中表示：「一個美國政府的機構對我們雇傭的人帶來這種恐懼和不安實在令人無法接受。國會要求就此事做出解釋，全球媒體總署卻未予答復。該機構明顯是在試圖拖延時間，直到這些記者被迫離開。」

新負責人難辭其咎

恩格爾將這一情況歸咎於新上任的美國全球媒體總署首席執行官邁克爾．帕克（Michael Pack）。保守派制片人帕克是美國總統川普前政治顧問史蒂夫．班農（Steve Bannon）的盟友。今年6月，帕克通過美國參議院一場頗具爭議的提名過程，正式成為全球媒體總署首席執行官。上任之後，他推行了重大改革措施，並由此遭到民主黨和共和黨的抨擊。

恩格爾指出：「帕克沒有為這些記者尋求簽證延期，這意味著他們必須離開美國，其中一些人將回到政府經常壓制和騷擾記者的國家。」他補充說：「帕克先生仍有時間採取行動解決這一問題，但請不要誤會，他將對接下來發生的事情負責。這些勇敢的人受到的任何傷害都將是帕克不作為的直接結果。」

波及多家媒體

8月初，美國總統川普簽署了一項行政命令，要求美國聯邦機構證明他們沒有用其他國家的人取代符合條件的美國公民。美國之音在相關報導中提到，其部分外籍記者還在等待他們的J-1簽證是否能夠延續的裁決。在此之前，美國全球媒體總署對此類簽證在各個部門的使用進行了復查。美國之音的報導稱，美國之音有62位合同工和14名全職外籍雇員持有J-1簽證，該簽證允許擁有多種語言等特殊技能的外國人來美工作。

美國全球媒體總署發言人在一份聲明中說，對簽證進行個案復審，是為了改善美國全球媒體總署的管理，保護美國國家安全，確保雇用權力沒有被錯誤使用。據美國之音報導，自由歐洲電台/自由電台、自由亞洲電台、古巴廣播辦公室和中東廣播網等美國全球媒體總署麾下的其它網路有數目不詳的記者也受到這項簽證復審的影響。

白宮關係緊張

成立於1942年的美國之音是美國政府對外設立和資助的國際廣播宣傳機構，主要以47種語言向無新聞自由或新聞自由有限地區的聽眾進行報導。雖然美國之音是國有的獨立媒體機構，但近期與美國政府的關係卻十分緊張。

今年4月，白宮罕見公開點名美國之音「花納稅人的錢去充當獨裁政權的喉舌」，批評美國之音的新冠疫情相關報導是在替中國政府做宣傳。時任美國之音台長阿曼達．班奈特（Amanda Bennett）隨後發布聲明反駁白宮的指控，她強調：「美國之音是公部門資助的獨立媒體，而我們與國營媒體最大的差別是，我們可以不受限制地呈現各方對同一個議題的立場，而依據美國之音章程內容，我們也必須這麼做。」

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本文章由德國之聲授權提供】

白宮 簽證 川普

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