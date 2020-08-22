郵政局長承諾：準時遞送選票 但不準備恢復已移除的郵箱

美國郵政總局(USPS)局長德喬伊(Louis DeJoy)21日表示，沒有計畫恢復已取消的郵箱，以及其他6月就任以來所做的郵務裁減服務，引發USPS如何確保在11月大選中及時投遞大量通訊選票的新一波質疑；但他表示，USPS有能力準時、安全地遞送選票。

這是USPS夏季郵務延宕引發民怨以來，德喬伊首度公開回應公眾質疑。

他在參院委員會作證時表示，讓選票準時到達是他神聖的職責，但他並未告訴參議員將如何處理選舉郵件。

德喬伊是川普總統和共和黨的大金主，白宮和川普一直痛批通訊投票恐有舞弊疑慮。

眾院則將在22日舉行罕見投票，預料撥款250億美元經費給USPS，阻止USPS因撙節而裁減服務內容；川普曾表示，阻止可能協助USPS處理通訊投票的緊急基金。

德喬伊表示，USPS「完全有能力，且致力即時且安全地運送全國的選舉郵件」。

他與川普總統批評通訊投票不安全的說詞畫清界線，說明確保選票「從現在起到投票日期間到達，是他的首要之務」。

郵件延誤和政治干預的警告讓USPS成為喧鬧選舉年的焦點；川普任命堅定支持者德喬伊擔任USPS局長，引起民主黨大肆批評。

面對劇增的壓力，德喬伊本周允諾延後任何還沒推行的改革至選後再做，宣稱希望避免干預選舉的質疑，但許多藍郵筒已經被移除，分信機停機，郵務人員也被限制加班時數。

不過，德喬伊出席參院聽證會時，告訴參議員沒有恢復前述設備的計畫，因為「不需要」。

共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)說，公眾考量可以理解，尤其川普總統力圖阻止全面通訊投票。

受疫情影響，許多州鼓勵選民採用通訊投票，以免投票日人潮過擠。

USPS董事會前副主席威廉斯(David C. Williams)20日說，他辭職的部分原因是因為德喬伊獲選為總局長，且認為白宮採取非常手段，將USPS變成「政治工具」。